Basketball in der NBA Wagner-Brüder überragen bei Magic-Sieg gegen Brooklyn Stand: 26.10.2024 08:30 Uhr

Franz und Mo Wagner haben in der NBA mit starken Leistungen für den zweiten Sieg der Orlando Magic gesorgt. Im Duell der deutschen Weltmeister hatte Dennis Schröder mit den Brooklyn Nets das Nachsehen.

Beim 116:101 der Orlando Magic gegen die Brooklyn Nets waren die Wagner-Brüder die besten Werfer ihres Teams. Franz erzielte 29 Punkte und kam dazu auf sechs Rebounds sowie fünf Assists, Mo Wagner beeindruckte bei seinen 18 Zählern mit großer Treffsicherheit, er verwandelte sieben seiner acht Versuche aus dem Feld. Schröder überzeugte mit 20 Punkten ebenfalls, für einen Erfolg gegen seine Nationalmannschaftskollegen war dies dennoch zu wenig.

Den zweiten Sieg im zweiten Spiel fuhr Daniel Theis mit seinem neuen Team New Orleans Pelicans ein. Beim knappen 105:103 gegen die Portland Trail Blazers kam Theis auf fünf Punkte. Fünf Sekunden vor Schluss sorgte Brandon Ingram für die Entscheidung, ein spektakulärer Block von Superstar Zion Williamson beendete danach die Partie.

Lakers siegen erneut - diesmal ohne Vater-Sohn-Gespann

Einen perfekten Saisonstart können auch die Los Angeles Lakers verbuchen. Im Topduell gegen die Phoenix Suns war erneut Anthony Davis der überragende Mann des Abends. Nach seinen 36 Punkten gegen die Minnesota Timberwolves legte der Center gegen die Suns 35 Zähler nach. LeBron James kam auf 21 Punkte und acht Assists.

Sein Sohn Bronny James kam nach dem gemeinsamen Auftritt zum Auftakt diesmal nicht zum Einsatz, Momente wie gegen Minnesota wird es künftig wohl auch seltener geben. James Junior soll teilweise in der Profimannschaft und bei den South Bay Lakers in der G-League (dort kommen meist junge Spieler zum Einsatz, die noch nicht die NBA-Klasse haben) spielen, dürfte so nicht bei allen Partien neben seinem Vater im Kader stehen. Laut Trainer JJ Redick sei das "vom ersten Tag an" der Plan gewesen.