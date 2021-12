NBA - Warriors schlagen zurück gegen die Suns

Die Warriors gewannen am Freitagabend (03.12.2021/Ortszeit) mit 118:96 gegen die Phoenix Suns und revanchierten sich erfolgreich für die Niederlage vom vergangenen Dienstag in Phoenix. Die Warriors beendeten zugleich die Siegesserie der Suns, die zuvor 18 Spiele in Folge gewonnen hatten.