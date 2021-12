NBA - Suns gewinnen auch Spitzenspiel gegen Warriors

Phoenix gewann am Dienstagabend (30.11.2021, Ortszeit) das Duell der beiden besten Mannschaften der NBA gegen Golden State mit 104:96.

Suns mit 17. Sieg in Serie - Franchise-Rekord

Es war der 17. Sieg in Serie für die Suns, die damit einen Franchise-Rekord einstellten. Deandre Ayton war mit 24 Punkten der beste Werfer bei den Suns, Spielmacher Chris Paul steuerte 15 Punkte und 11 Vorlagen bei.

Devin Booker musste bei den Suns im zweiten Viertel mit einer Oberschenkelverletzung vom Feld, doch seine Teamkollegen hielten Golden State auch in der Folge mit starker Abwehrarbeit in Schach. Die Warriors litten unter anderem unter der schwachen Wurfausbeute von Superstar Steph Curry, der nur vier seiner 21 Versuche versenkte und auf zwölf Punkte kam. Schon am Freitag (Ortszeit) treffen beide Teams erneut aufeinander.