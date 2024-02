Basketball in der NBA Wagners Orlando Magic kassieren Rückschlag Stand: 07.02.2024 07:35 Uhr

Zwei Tage nach seiner Glanzleistung gegen die Detroit Pistons hat Basketball-Weltmeister Franz Wagner mit den Orlando Magic einen Rückschlag in der nordamerikanischen Profiliga NBA hinnehmen müssen.

Orlando verlor am Dienstagabend (06.02.2024/Ortszeit) bei den Miami Heat mit 95:121 und kassierte damit die erste Niederlage nach zuvor drei Siegen in Serie. Franz Wagner, der gegen die Pistons mit 38 Punkten seinen Karrierebestwert eingestellt hatte, musste sich dieses Mal mit mageren 13 Zählern zufriedengeben. Der 22-Jährige traf nur fünf seiner 15 Würfe aus dem Feld, darunter bloß ein verwandelter Drei-Punkte-Wurf bei sieben Versuchen. Enttäuschend verlief der Abend auch für seinen Bruder Moritz Wagner, der nur drei Punkte beisteuerte.

Mit einer knapp positiven Gesamtbilanz von 27 Siegen bei 24 Niederlagen liegt Orlando auf Platz acht der Eastern Conference, der am Saisonende zur Teilnahme am Vorrundenturnier vor den Playoffs berechtigen würde.

Sieg für Hartenstein und die Knicks

Isaiah Hartenstein und die New York Knicks sind unterdessen nur kurz aus dem Tritt geraten. Drei Tage nach der Heimniederlage gegen die Los Angeles Lakers feierten die Knicks im heimischen Madison Square Garden einen 123:113-Erfolg gegen die Memphis Grizzlies. Hartenstein erzielte 17 Punkte und steuerte acht Rebounds bei. Bester Werfer bei den Gastgebern war Donte DiVincenzo mit 32 Zählern. Durch den Erfolg steht New York bei zehn Siegen aus den vergangenen elf Spielen, nur die Lakers konnten den Lauf zwischenzeitlich stoppen. Insgesamt haben die Knicks bereits 33 Saisonsiege auf dem Konto und halten in der Eastern Conference klar Kurs auf die Playoffs. Der Vorsprung auf Platz sieben, der nicht mehr direkt zur Teilnahme an der Endrunde genügen würde, beträgt bereits sechs Siege.

Kleber jubelt mit den Mavericks

Grund zum Jubeln hatte auch Maximilian Kleber, der mit den Dallas Mavericks einen 119:107-Auswärtssieg bei den Brooklyn Nets feierte. Kleber selbst blieb mit sieben Punkten weitestgehend unauffällig und schaute dem Starduo Luka Doncic und Kyrie Irving bei der Arbeit zu. Der Slowene Doncic verpasste mit 35 Punkten, 18 Rebounds und neun Assists nur ganz knapp ein "Triple-Double". Irving kam als bester Werfer der Partie auf 36 Punkte.