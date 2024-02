Basketball in der NBA Clippers und Theis greifen weiter oben an Stand: 06.02.2024 07:37 Uhr

Die L.A. Clippers mit Weltmeister Daniel Theis haben in der NBA gegen Atlanta den nächsten Sieg eingefahren und greifen Platz eins in der Western Conference an. Nationalmannschafts-Kapitän Dennis Schröder erlebte mit den Toronto Raptors einen gebrauchten Abend.

Daniel Theis feierte mit den Los Angeles Clippers am Montagabend (05.04.2024) beim 149:144 bei den Atlanta Hawks den vierten Sieg in Serie. Die Clippers haben als Dritter in der Western Conference nur einen Sieg weniger auf dem Konto als die beiden Top-Teams aus Oklahoma City und Minnesota.

Theis machte als Center den gewohnt soliden Job, er sammelte neun Punkte und acht Rebounds. Ansonsten ragten bei den Clippers die Top-Stars Kawhi Leonard (36 Punkte) und James Harden (30) heraus.

Nächste Pleite für Schröder und die Raptors

Die Toronto Raptors um Nationalmannschaftskapitän Dennis Schröder haben nach der unglücklichen Niederlage bei den Oklahoma City Thunder nach Double-Overtime die nächste Pleite eingefahren. Schröder erlebte dabei persönlich einen bitteren Abend, der Spielmacher blieb beim 100:138 bei den New Orleans Pelicans ohne einzigen Punkt und stand erneut nicht in der Startformation. Für Toronto war es die dritte Niederlage nacheinander, mit der Teilnahme an den Playoffs wird es eng.

Mavs mit Sieg bei den 76ers, Kleber mit 14 Punkten

Einen wichtgen Sieg feierten die Dallas Mavericks, bei denen auch Maximilian Kleber wieder in Schwung kommt. Kleber stand beim 118:102-Sieg der Mavs bei den Philadelphia 76ers von Beginn an auf dem Court und steuerte 14 Punkte zum Sieg bei.

Mit nun 27 Siegen liegt Dallas in der Western Conference auf Platz acht und verteidigte im Rennen um die Playoffs den Vorsprung vor den Los Angeles Lakers, die beim 124:118 bei den Charlotte Hornets ihren dritten Sieg in Serie feierten. Bei den Lakers war Anthony Davis der dominante Spieler, er erzielte mit 26 Punkten, 15 Rebounds und 11 Assists ein "Triple-Double".