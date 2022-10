Saisonstart in der NBA Auftaktsieg für Meister Warriors gegen die Lakers Stand: 19.10.2022 07:48 Uhr

Die Golden State Warriors sind mit einem Sieg gegen die Los Angeles Lakers in die neue Saison der nordamerikanischen Basketball-Liga NBA gestartet. Auch Vorjahresfinalist Boston Celtics feierte einen gelungenen Auftakt gegen die Philadelphia 76ers.

Meister Golden State entschied das Duell der zwei Superstars am Dienstagabend (18.10.2022/Ortszeit) mit 123:109 für sich. Warriors-Spielmacher Curry war mit 33 Punkten auch gleich Topscorer der Partie.

Auf der anderen Seite spielte aber auch LeBron James stark auf. Der Lakers-Anführer kam auf 31 Punkte, 14 Rebounds und 8 Vorlagen - und schrammte damit beim Auftaktspiel nur knapp am ersten Triple-Double der Saison vorbei.

Curry appelliert im Fall Brittney Griner

Curry nutzte die Meisterzeremonie vor dem Spielbeginn, um an die in Russland inhaftierte Brittney Griner zu erinnern. " Brittney Griner hat heute Geburtstag, sie ist 32 Jahre alt. Wir wollen ihren Namen weiter bekannt halten und beten, sie ist seit 243 Tagen unrechtmäßig eingesperrt in Russland und wir hoffen, dass sie bald nach Hause kommt und jeder dazu beiträgt ", sagte Curry vor dem ersten Spiel.

Celtics behalten gegen 76ers die Oberhand

Auch der andere Finalist der Vorsaison startete mit einem Sieg in die neue Saison. Die Boston Celtics bezwangen in eigener Halle die Philadelphia 76ers 126:117.

Jaylen Brown und Jayson Tatum kamen beide auf starke 35 Punkte, Tatum markierte zudem zwölf Rebounds und vier Vorlagen. Für die 76ers war James Harden mit ebenfalls 35 Punkten der erfolgreichste Werfer.