NBA: DeRozan mit 50-Punkte-Gala, Antetokounmpo mit Klubrekord

Die Bulls gewannen am Donnerstagabend (31.03.2022, Ortszeit) gegen die Los Angeles Clippers mit 135:130 nach Verlängerung. Mit dem Sieg schob sich Chicago an den Toronto Raptors vorbei auf den sechsten Platz, der zur direkten Teilnahme an den Playoffs berechtigt.

DeRozan mit 50 Punkten für die Bulls

DeMar DeRozan war der überragende Spieler bei den Bulls, die im dritten Viertel noch mit 16 Punkten zurückgelegen hatten. DeRozan kam am Ende auf 50 Punkte, sein Saisonbestwert, davon alleine 17 Punkte im Schlussviertel.