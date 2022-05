Luka Doncic zeigte bei den Dallas Mavericks in Spiel drei der Western Conference Finals die nächste Galavorstellung: Doncic kam am Ende auf 40 Punkte, zum zweiten Mal in Folge knackte er die 40-Punkte-Marke.

Der Anführer der Mavs war auch an einer Schlüsselszene des Spiels beteiligt, die allerdings zu seinen Ungunsten ausfiel: Andrew Wiggins, Angreifer der Golden State Warriors, versenkte einen krachenden Dunk über Doncics Kopf hinweg im Korb der Mavericks - und räumte im Flug den Slowenen aus dem Weg wie eine Slalomstange beim Skifahren. Im US-Sport gibt es dafür den schönen Begriff "Posterized": wenn bei einem spektakulären Dunk der machtlose Verteidiger mit aufs Poster genommen wird, als Demütigung, die für alle Zeiten dokumentiert ist.

Warriors unbeeindruckt, auch von Doncics Großtaten

Die Warriors bekamen dafür zwar nur zwei Punkte gutgeschrieben. Die Szene hatte dennoch Symbolcharakter, nicht nur für das Spiel, sondern für die gesamte bisherige Playoff-Serie, bei der die Warriors Doncics Großtaten ziemlich unbeeindruckt hinnahmen. Im Glauben an die eigene Stärke. Und im Wissen, dass sie jederzeit bessere und vor allem: mehr Antworten finden können.

In Spiel drei war es eben Andrew Wiggins, der neben den üblichen Hauptdarstellern Steph Curry, Klay Thompson und Draymond Green zu großer Form auflief, nicht nur wegen seines "Poster-Dunks" gegen Doncic: 27 Punkte und 10 Rebounds hatte er am Ende im Boxscore stehen. Mindestens ebenso wichtig war allerdings seine Arbeit in der Defensive, wo er vor allem auf Luka Doncic angesetzt wird und den mit Abstand gefährlichsten Spieler der Mavs zumindest ausgebremst hat. Trotz seiner 40 Punkte trifft Doncic in der Serie nur etwas mehr als die Hälfte seiner Würfe aus dem Feld, seine schlechteste Wurfquote bislang in den Playoffs.