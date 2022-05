Nch zwei Heimsiegen zum Auftakt der Western Conference Finals gewannen die Golden State Warriors am Sonntagabend (22.05.2022) auch Spiel drei bei den Dallas Mavericks mit 109:100. Die Warriors gingen in der Best-of-Seven-Serie mit 3:0 in Führung und brauchen damit nur noch einen Sieg zum Einzug in die NBA Finals.

40 Punkte von Doncic - Warriors das bessere Team

Bei den Mavs lieferte Anführer Luka Doncic erneut eine starke Leistung ab: Der Slowene erzielte 40 Punkte, davon 21 im Schlussviertel. Damit hat Doncic in der Team-Geschichte von Dallas bei Playoff-Spielen mit mindestens 40 Zählern Dirk Nowitzki überholt. Doncic kommt nunmehr auf acht solcher Partien, Nowitzki gelang dies siebenmal.