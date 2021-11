NBA - Chicago Bulls träumen von neuer Erfolgs-Ära

Für Alex Caruso gab es im Staples-Center von Los Angeles einen sehr freundlichen Empfang. Auch in der Hochglanzliga NBA lieben die Fans Spielertypen wie Caruso: einen echten Teamplayer, der es mit unerbittlicher Defensive, Steals und viel "Drecksarbeit" abseits des Balles den Superstars erst möglich macht, jeden Abend zu glänzen. "Bald Mamba" nannten ihn die Lakers-Fans liebevoll, angesichts seiner schwindenden Haarpracht und als eine Hommage an den großen Kobe "Black Mamba" Bryant. Auch Lakers-Anführer LeBron James hatte immer wieder Carusos Wert für das Team hervorgehoben. Das Problem für die Lakers ist nur, dass Publikumsliebling Caruso inzwischen nicht mehr in ihrem Trikot aufläuft. Sondern für den Gegner.

Alex Caruso als Anker in der Bulls-Defensive

Auch am vergangenen Montagabend (15.11.2021) verrichtete Caruso, den das Management der Lakers im Sommer für verzichtbar hielt, wieder höchst wertvolle Arbeit, für seinen neuen Klub Chicago Bulls. Fünf Rebounds, sechs Korbvorlagen, aber vor allem: den zweithöchsten Plus-/Minus-Wert, der die Effektivität eines Spielers auf dem Parkett abbildet. Damit hatte auch Caruso seinen Anteil am 121:103-Erfolg der Bulls bei den Lakers. Ebenso wie im Spiel zuvor, ebenfalls im Staples Center gegen die Clippers, als er von Coach Billy Donovan in die Startformation beordert wurde und in Paul George einen der besten Scorer der NBA erfolgreich aus dem Spiel nahm. Auch hier verließen die Bulls als Sieger die Arena.