Der Spielmacher der Warriors war beim 117:99-Sieg am Dienstagabend (16.11.2021/Ortszeit) einmal mehr bester Spieler auf dem Parkett und ließ auch den Auftritt der Superstars auf Seiten der Nets verblassen: James Harden kam auf 24 Punkte, Kevin Durant blieb am Ende bei 19 Punkten stehen.

Durant über Curry: "Ein Meister in dem, was er tut"