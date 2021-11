Der deutsche Nationalspieler erzielte am Montagabend (15.11.2021,/Ortszeit) sechs Punkte in den letzten 76 Sekunden der Partie und hatte damit maßgeblichen Anteil am 98:92-Erfolg der Celtics gegen die Cleveland Cavaliers.

14 Punkte für Schröder beim Sieg der Celtics

Insgesamt steuerte Schröder, der in Abwesenheit des verletzten Jaylen Brown erneut von Beginn an spielte, 14 Punkte bei zum dritten Sieg in den vergangenen vier Partien. Bester Werfer für Boston war Jayson Tatum mit 23 Punkten. Es war der siebte Saisonsieg für den den NBA-Rekordmeister, der in der Eastern Conference Rang neun belegt.

Wizards bleiben im Osten auf Platz eins

Spitzenreiter im Osten bleiben die Washington Wizards, die beim 105:100 gegen New Orleans den nächsten Sieg feierten. Spencer Dinwiddie (27 Punkte) war der Topscorer bei den Wizards, die einen zwischenzeitlichen 19-Punkte-Rückstand aufholten.