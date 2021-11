Die Warriors um Superstar Steph Curry verloren am Sonntagabend (14.11.2021, Ortszeit) bei den Charlotte Hornets mit 102:106. Es war die erste Niederlage nach sieben Erfolgen in Serie für die Warriors, die dennoch weiter das derzeit erfolgreichste Team in der NBA bleiben. Die Hornets verbuchten ihrerseits den vierten Sieg nacheinander und verbesserten ihre Bilanz nach 15 Partien auf 8:7.