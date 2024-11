Basketball in der NBA Knicks binden deutschen Rookie Hukporti Stand: 05.11.2024 22:23 Uhr

Die New York Knicks aus der Basketball-Profiliga NBA setzen weiter auf den deutschen Rookie Ariel Hukporti. Wie der Klub am Dienstag bekannt gab, wurde der in Stralsund geborene Center mit einem neuen Vertrag ausgestattet.

Zu Details machten die Knicks keine Angaben. ESPN hatte am Montag berichtet, dass Hukporti einen Zweijahresvertrag erhalten solle.

Im Juni von Mavericks gedrafted

Zuvor hatte Hukporti einen Zwei-Wege-Vertrag unterschrieben, konnte also für die NBA-Franchise oder in der G League für das Farmteam Westchester Knicks auflaufen. Der 22-Jährige war Ende Juni an letzter Stelle (Position 58) von den Dallas Mavericks gedraftet und sogleich nach New York abgegeben worden.

In der vergangenen Saison hatte Hukporti, der von 2016 bis 2020 beim Bundesligisten MHP Riesen Ludwigsburg unter Vertrag stand und im Frühjahr zum Klub zurückgekehrt war, in Australien bei Melbourne United gespielt. Hukporti wurde in der NBA als erster Spieler mit togolesischer Abstammung gedraftet.