NBA-Niederlage gegen Phoenix Herbe Klatsche für Schröders Warriors Stand: 31.01.2025 07:37 Uhr

Konstant ist bei den Golden State Warriors aktuell nur die Inkonstanz. Dennis Schröders Team verlor nach zuletzt zwei Siegen nun gegen Playoff-Mitbewerber Phoenix Suns deutlich mit 105:130.

Die Suns stehen im Westen mit 25 Siegen und 22 Niederlagen nun immerhin auf Rang acht, während die Warriors mit 24 Siegen bei 24 Pleiten momentan nur Elfter sind.

Schröder offensiv ohne Fortune

Mit Ausnahme von kurzen Phasen im ersten Viertel lagen die Warriors nie in Führung und ließen Phoenix im Schlussviertel zeitweise auf bis zu 29 Punkte davonziehen. Die Warriors haben seit November keine drei Spiele in Serie mehr gewonnen. Schröder hatte nach zuletzt besseren Leistungen keinen überzeugenden Auftritt und kam als Spieler von der Bank in 21 Minuten zu 5 Punkten. Seine 4 Steals und 6 Rebounds waren ordentlich, offensiv gelang dem Weltmeister aus Braunschweig aber wenig.

Beste Werfer bei den Gastgebern waren Moses Moody und Andrew Wiggins mit jeweils 17 Zählern. Für die Suns verbuchte Devin Booker mit 31 die meisten Zähler. Ex-Warrior Kevin Durant kam bei seiner Rückkehr nach San Francisco auf 19 Punkte.

Auch Mavericks und Pelicans verlieren

Niederlagen gab es auch für die Teams von Maximilian Kleber und Daniel Theis, die beide wegen Verletzungen nicht zum Einsatz kamen. Kleber, der Ende Januar eine Fraktur im Fuß erlitten hatte, fehlte beim 102:117 seiner Dallas Mavericks gegen die Detroit Pistons wie Theis beim 116:118 der New Orleans Pelicans gegen die Boston Celtics. Theis musste aufgrund einer Daumenverletzung passen. Für die Pelicans war es die fünfte Niederlage in Serie, sie sind Vorletzter in der Western Conference. Dallas ist Neunter.