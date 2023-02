Basketball in der NBA Orlando Magic beenden Auswärtstrip mit Sieg Stand: 06.02.2023 07:54 Uhr

Die Orlando Magic mit den deutschen Basketball-Nationalspielern Franz und Moritz Wagner haben eine Serie von vier Auswärtsspielen in der NBA mit einem Sieg beendet.

Mit Orlando Magic gewannen am Sonntag (05.02.2023, Ortszeit) mit 119:113 bei den Charlotte Hornets und holten den zweiten Sieg nacheinander.

Von den vier Auswärtsspielen gewann das Team aus Florida drei, liegt aber im Osten weiter klar hinter den Playoff-Rängen. Franz Wagner traf in Charlotte nur fünf seiner 16 Würfe aus dem Feld und kam am Ende auf 14 Punkte, Moritz Wagner auf acht. Topscorer war Rookie Paolo Banchero (22).

Theis verliert mit den Pacers, Hartenstein gewinnt

Eine Niederlage kassierte der lange an Knieproblemen laborierende Daniel Theis mit den Indiana Pacers, gegen die Cleveland Cavaliers hieß es 103:122. Theis kam im dritten Spiel nach seiner Verletzung auf sieben Punkte.

Einen Sieg gab es für Nationalspieler Isaiah Hartenstein, der beim 108:97 seiner New York Knicks gegen Philadelphia in knapp 26 Minuten zwei Punkte erzielte.

Die Denver Nuggets unterlagen den Minnesota Timberwolves mit 98:128 (43:63). Das beste Team der Western Conference musste allerdings auf mehrere Spieler verzichten - auch auf den serbischen Starspieler Nikola Jokic, der nach Angaben der Liga wegen einer Oberschenkelverletzung fehlte.

Curry fehlt den Warriors

Der viermalige NBA-Champion Stephen Curry von den Golden State Warriors wird wohl einige Wochen verletzungsbedingt ausfallen. Wie die Warriors bekannt gaben, hat sich der 34 Jahre alte Superstar in der Nacht zu Sonntag beim 119:113-Erfolg gegen die Dallas Mavericks eine Unterschenkelprellung sowie Teilrisse an einer Zwischenknochenmembran sowie einem Tibiofibularband zugezogen.

Curry wird definitiv die Begegnung der Warriors am Montag (Ortszeit) gegen Oklahoma City Thunder verpassen, weitere Informationen bezüglich einer Rückkehr will Golden State "in den kommenden Tagen" mitteilen. Laut ESPN soll Curry mindestens bis zum Allstar-Game in Salt Lake City am 19. Februar (Ortszeit) ausfallen.

Für Curry ist es die zweite Verletzungspause in der laufenden Saison. Mitte Dezember hatte er eine Teilluxation an der rechten Schulter erlitten und elf Begegnungen mit den Warriors verpasst. Mit nur 27 Siegen aus 53 Spielen läuft Titelverteidiger Golden State den eigenen Ansprüchen hinterher.