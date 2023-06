Basketball-EM Deutschlands Frauen gewinnen Krimi gegen Großbritannien Stand: 18.06.2023 14:07 Uhr

Die deutschen Basketballerinnen haben am Sonntag (18.06.2023) ihr letztes Vorrundenspiel bei der EM gegen Großbritannien mit 62:61 (29:38) gewonnen und spielen in der Qualifikation für das Viertelfinale als Zweiter der Gruppe C gegen den Dritten der Staffel D.

Noch steht nicht fest, gegen wen es am Dienstag gehen wird. Nach der Auftaktniederlage gegen Frankreich (50:58) stand durch den Sieg am Freitag über Gastgeber Slowenien (66:62) schon vor dem Gruppenfinale fest, dass die deutsche Mannschaft die Zwischenrunde erreicht hat.

Degbeon wohl ab Montag wieder dabei

Gegen die Britinnen ging es am dritten Spieltag im direkten Duell um Platz zwei. Bundestrainerin Lisa Thomaidis musste am Sonntag ohne Ama Degbeon auskommen, die den Vorrundenspielort Ljubljana/Slowenien aus persönlichen Gründen verlassen hat. Die 27-Jährige wird nach Angaben des Deutschen Basketball Bundes (DBB) voraussichtlich am Montag zum Team zurückkehren.

Das DBB-Team hatte zunächst Probleme beim Rebounding, die Britinnen nutzten diesen Vorteil aus und setzten sich vor der Pause leicht ab. Im starken dritten Viertel (18:6) drehten die Thomaidis-Schützlinge das Spiel, die Entscheidung fiel in den Schlusssekunden.

Britinnen verpassen die Siegchance

Die Britinnen vergaben zwei Freiwürfe und verpassten beim letzten Ballbesitz die Chance zum Sieg. Beste Werferin des DBB-Teams, das erstmals seit zwölf Jahren bei einer EuroBasket dabei ist, war Leonie Fiebich mit 13 Punkten. Erstmals seit 1997 gelangen den deutschen Frauen bei einer EM zwei Siege in Serie.