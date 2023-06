Basketball-EM Deutsche Basketballerinnen feiern Sieg gegen Slowenien Stand: 16.06.2023 20:43 Uhr

Die deutschen Basketballerinnen haben bei der Europameisterschaft gegen Slowenien im zweiten Spiel den ersten Sieg gefeiert und die Chance aufs Viertelfinale gewahrt.

Nach der Auftaktniederlage gegen den Favoriten Frankreich gewann die Auswahl des Deutschen Basketball Bundes (DBB) am Freitag (16.06.2023) gegen die Gastgeberinnen mit 66:62 und hat damit vor dem abschließenden Gruppenspiel gegen Großbritannien einen Platz in der Zwischenrunde sicher.

Marie Gülich überragte beim DBB-Team mit zwölf Punkten und elf Rebounds und verbuchte ein Double-Double. Auch Sonja Greinacher kam auf 12 Punkte, Leonie Fiebich, im Auftaktspiel gegen Frankreich noch angeschlagen, verbuchte elf Punkte.

Das deutsche Team kontrollierte das Spiel über weite Strecken der ersten Halbzeit, verpasste es aber, eine höhere Führung herauszuspielen. Slowenien kam noch vor der Pause auf zwei Punkte heran. Im dritten Viertel schlichen sich weitere Unsicherheiten und Nervosität im deutschen Spiel ein, Slowenien nutzte dies aus und übernahm die Führung.

Das Team von Lisa Thomaidis hatte in dieser Phase auch in der Offensive keinen Plan B, sie versuchten es immer wieder mit der Penetration in die Zone, die von den Sloweninnen aber erfolgreich verbarrikadiert war. Sieben Minuten vor dem Ende zog der EM-Gastgeber sogar auf acht Punkte (52:44) davon.

Starke Schlussphase - Marie Gülich sorgt für Entscheidung

Doch in der Schlussphase konnte das DBB-Team eine Aufholjagd starten, auch weil endlich die Würfe von draußen fielen: Sonja Greinacher und Eily Bessoir brachten das DBB-Team mit zwei versenkten Dreiern auf zwei Punkte heran, ehe Greinacher erneut mit einem Treffer von "downtown" die Führung besorgte (55:54).

Im Anschluss übernahm Gülich die Verantwortung, die Centerspielerin vom spanischen Meister Valencia erzielte allein in der Schlussphase neun Punkte in Folge. 75 Sekunden vor dem Ende schraubte sie die Führung auf fünf Punkte und sorgte damit für die Entscheidung.

DBB-Auswahl mit allen Chancen fürs Viertelfinale

Mit drei Punkten liegt die DBB-Auswahl in der Vierergruppe C gleichauf mit Großbritannien, Gegner im abschließenden Gruppenspiel am Sonntag (12.15 Uhr) auf Platz drei. Das deutsche Team hat Platz drei in der Gruppe und damit das Erreichen der Zwischenrunde bereits sicher. Mit einem Sieg Sieg gegen die Britinnen würden die DBB-Frauen auf Platz zwei springen. Frankreich, im ersten Spiel Sieger gegen das deutsche Team, hat nach zwei Siegen aus zwei Spielen den Gruppensieg bereits in der Tasche.

Die vier Gruppensieger ziehen direkt ins Viertelfinale ein. Die Zweit- und Drittplatzierten können sich in einer Zwischenrunde ebenfalls noch für die Runde der besten acht qualifizieren. Slowenien steht als Gruppenletzter bereits fest und ist ausgeschieden.