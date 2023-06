Turnier in Slowenien und Israel Basketball: Die wichtigsten Informationen zur Frauen-EM Stand: 13.06.2023 13:50 Uhr

Ab dem 15. Juni werden Israel und Slowenien die Europameisterschaft der Frauen ausrichten. Mit dabei ist zum ersten Mal seit zwölf Jahren auch wieder eine deutsche Auswahl. Hier gibt es alle wichtigen Fragen und Antworten zum Turnier.

Wo und wann findet die Frauen-EM statt?

Das Turnier findet vom 15. bis 25. Juni an zwei Spielorten statt. Die Gruppen A und B sind in der israelischen Metropole Tel Aviv zu Gast. Die Gruppen C - inklusive der deutschen Nationalmannschaft - und D werden in der slowenischen Hauptstadt Ljubljana auf die Probe gestellt. Dort findet auch die Endrunde (Viertelfinale, Halbfinale, Platzierungsspiele, Finale) statt.

Wie ist der Turniermodus?

Zunächst treffen in der Vorrunde jeweils vier Mannschaften in vier Gruppen aufeinander. Die vier Siegermannschaften qualifizieren sich direkt für das Viertelfinale. Die Zweit- und Drittplatzierten treten gruppenübergreifend nochmals in einer Viertelfinalqualifikation gegeneinander an. Nach den Viertel- und Halbfinalspielen finden Platzierungsspiele statt. Zuerst um die Plätze fünf bis acht, danach um die Bronzemedaille.

Mit welchem Kader treten die deutschen Basketball-Frauen an?

Mit Leonie Fiebich, Emily Bessoir und Luisa Geiselsöder hat der DBB ein EM-erprobtes Trio zur Verfügung. Beim Gewinn der U18-Europameisterschaft 2018 waren die drei Korbjägerinnen die treibenden Kräfte des deutschen Nachwuchses. Sonja Greinacher und Malie Gülich sorgen zudem für die nötige Erfahrung im Kader. Nicht dabei sind dagegen die Sabally-Geschwister Nyara und Satou. Beide sind derzeit in der nordamerikanischen Profiliga WNBA gefordert.

Wer trainiert die deutschen Basketball-Frauen?

Trainerin der deutschen Basketball-Frauen ist die Kanadierin Lisa Thomaidis. Sie hatte erst im April die Nachfolge von Ex-Coach Walt Hopkins angetreten, der aus persönlichen Gründen zurückgetreten war. Die 50-Jährige hat in den vergangenen zwei Jahrzehnten viel Erfahrung im internationalen Geschäft gesammelt. Von 2013 bis 2021 stand sie an der Spitze der kanadischen Frauen-Nationalmannschaft. Zu ihren größten Erfolgen zählt der Gewinn der Amerikameisterschaften 2015 und 2017.

Wer sind die Gegner der DBB-Auswahl?

Die drei Gegner in der Gruppenphase sind Frankreich, Slowenien und Großbritannien. Deutschland geht als klarer Außenseiter ins Turnier, ist aber aufgrund des Umbruchs in der Vergangenheit schwer einzuschätzen. Gruppenfavoritinnen sind eindeutig die Französinnen, die bei den letzten vier Europameisterschaften in Folge jeweils den zweiten Platz belegten. Slowenien und Großbritannien rangieren in der Weltrangliste auf den Plätzen 19 und 20. Deutschland liegt abgeschlagen auf Rang 36.

Deutschland gegen Frankreich (15.06. ab 20.45 Uhr)

Deutschland gegen Slowenien (16.06. ab 18.00 Uhr)

Deutschland gegen Großbritannien (18.06. ab 12.15 Uhr)

Wie lief die EM-Qualifikation?

Die Qualifikation für das EM-Turnier absolvierte die deutsche Mannschaft weitgehend souverän. Gegen die Gruppengegner Nordmazedonien und Bosnien-Herzegowina gab es sowohl im Hin- als auch im Rückspiel deutliche Siege. Lediglich gegen die Belgierinnen musste man sich geschlagen geben. Der zweite Platz in der Gruppe bedeutet die erste EM-Qualifikation seit 2011.

Bei der EM-Qualifikation war Leonie Fiebich beste Werferin der DBB-Frauen. Im Schnitt legte die 23-Jährige 17,7 Punkte pro Spiel auf.

Welche Nationen sind die Favoriten bei der Frauen-EM?

Die letzten fünf Europameisterschaften machten jeweils die Länder Spanien und Serbien unter sich aus. Die Französinnen, gemeinsam mit Deutschland in der Gruppe C vertreten, holten zuletzt vier Silbermedaillen in Folge. Aber auch die Auswahl Belgiens könnte für eine Überraschung sorgen. Dank Spielerinnen wie Emma Meesseman hat sich das Team in den letzten Jahren stark verbessert. Bei der WM 2022 erreichte Belgien überraschend das Viertelfinale.

Wie ist die Bilanz der deutschen Basketball-Frauen?

Seit nunmehr zwölf Jahren haben die deutschen Basketballerinnen nicht mehr an einer Europameisterschaft teilgenommen. Zuletzt gelang 2011 die Qualifikation für die EM in Polen. Dort beendete man die Gruppenphase ohne Sieg. Die letzte und einzige deutsche Medaille datiert aus dem Jahr 1997, als das DBB-Team um Turnier-MVP Marlies Askamp den dritten Platz belegte.

Was bedeutet das Turnier für die Olympia-Qualifikation?

Das Abschneiden bei der anstehenden Europameisterschaft ist entscheidend für eine mögliche Olympia-Qualfikation. Die fünf besten Teams des Turniers (exklusive Frankreich) werden demnach am Olympia-Qualifikationsturnier teilnehmen dürfen. Hier treffen insgesamt 16 Nationen aus fünf Kontinenten aufeinander. Zwölf von ihnen können sich ein Olympiaticket sichern.

Wo werden die Turnierspiele im TV und Livestream übertragen?

Alle Spiele der deutschen Nationalmannschaft, das Eröffnungsspiel, eine Top-Partie pro Spieltag sowie das Halbfinale, Spiel um Platz drei und Finale werden kostenfrei beim Streamingdienst MagentaSport zu sehen sein. Eine Übertragung im linearen Fernsehen wird es demnach nicht geben.