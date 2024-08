Maodo Lô wechselt zu Paris Basketball Stand: 17.08.2024 12:46 Uhr

Deutschlands Weltmeister Maodo Lô wechselt aus Italien nach Frankreich und spielt künftig bei Paris Basketball.

Dort, wo er vor ein paar Wochen nur knapp mit der Nationalmannschaft eine Medaille bei den Olympischen Spielen verpasste, wird Maodo Lô schon bald regelmäßig spielen. Der 31 Jahre alte Point Guard wechselt von Olimpia Mailand zu Paris Besketball. Das gab der Klub aus der französischen Hauptstadt am Freitag (16.08.2024) bekannt.

Der gebürtige Berliner Lô spielte ein Jahr in Norditalien. Zuvor war er bei den Bundesligisten Bamberg Baskets, FC Bayern und Alba Berlin aktiv und wurde mit jedem der Klubs Deutscher Meister.

Kaum Einsatzminuten bei Olympia

In der EuroLeague kam Lô in mehr als 200 Spielen zum Einsatz und erzielte dabei im Schnitt 8,8 Punkte. Bei Olympia kam er nur in drei Spielen zum Einsatz und auf insgesamt zwei Punkte in 21 Minuten für die deutsche Mannschaft, mit der er 2023 Weltmeister geworden war.