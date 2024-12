Basketball in der EuroLeague Bayern verlieren bei Anadolu, Final Four in Abu Dhabi Stand: 03.12.2024 20:22 Uhr

Die Ergebniskrise des deutschen Basketball-Meisters Bayern München ist perfekt.

Die Mannschaft des früheren Bundestrainers Gordon Herbert verlor durch ein 90:101 (48:56) in der EuroLeague bei Anadolu Istanbul auch das dritte Spiel innerhalb von fünf Tagen und droht den guten Start in die Königsklassen-Saison herzuschenken. Dennoch stehen die Bayern weiter in der oberen Tabellenregion.

Nach der Abreibung bei Roter Stern Belgrad (77:101) am vergangenen Freitag und dem 77:78 gegen Rasta Vechta zwei Tage darauf in der Bundesliga fanden die Münchner auch in der Türkei nicht gut in die Partie und hatten große Probleme in der Defensive. Immer wieder kam Anadolu zu einfachen Gelegenheiten am Korb und Offensiv-Rebounds.

Der überragende Devin Booker hielt die Bayern mit vielen Punkten im Spiel. Im dritten Viertel konnte der deutsche Meister den Rückstand, der zwischenzeitlich bei 16 Punkten lag, auch dank zahlreicher Aktionen von Nationalspieler Nick Weiler-Babb auf einen Zähler verkürzen. Im Schlussabschnitt wurden die Probleme der Münchner in der Verteidigung dann aber wieder größer. Dazu kamen einige Ballverluste in wichtigen Momenten.

Medienberichte: 11:2 Stimmen für Abu Dhabi, auch die des FC Bayern

Am Vormittag war bekannt geworden, dass das Final Four der EuroLeague in Abu Dhabi stattfinden soll. Das berichtete die griechische Sport-Website SDNA zuerst, andere Medien wollten aus eigenen Quellen die gleiche Information erhalten haben. Danach sollen die 13 Klubs, die als Besitzer einer A-Lizenz Anteilseigner mit dauerhaftem Teilnahmerecht sind, dem Plan am Dienstag zugestimmt haben. Zu den 13 Klubs zählt auch der Deutsche Meister FC Bayern. Bei einem Abstimmungsverhältnis von 11:2 sollen die Gegenstimmen laut der Medienberichte von Real Madrid und Olympiakos Piräus gekommen sein.

Sollte Abu Dhabi als Austragungsort bestätigt werden, würde das Finalturnier erstmals außerhalb Europas ausgetragen. Das Event soll vom 23. bis 25. Mai 2025 über die Bühne gehen.

Königsklasse gibt es seit 2001

Die europäische Königsklasse wurde zur Saison 2001/02 eingeführt, seitdem wurde das Final Four viermal in Deutschland ausgetragen: dreimal in Berlin (2009, 2016, 2024) und einmal in Köln (2021). In der vergangenen Saison hatte Panathinaikos Athen in der deutschen Hauptstadt den Titel geholt.

Es gibt schon länger Gerüchte über ein Interesse aus den Vereinigten Arabischen Emiraten an der EuroLeague. Sogar die Wettbewerbsteilnahme eines Teams aus dem Land war Thema. 2022 soll es Verhandlungen mit dem Dubai Basketball Club gegeben haben.