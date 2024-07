Olympia im Blick Deutsche Basketball-Weltmeister bitten zum letzten Tanz Stand: 05.07.2024 14:39 Uhr

Mit dem ersten Härtetest gegen Frankreich am Samstag (06.07.2024) in Köln starten Deutschlands Basketballer in die Vorbereitung auf das olympische Turnier. Das Team des Deutschen Basketball-Bundes (DBB) möchte in Paris eine erfolgreiche Ära vollenden - und dem scheidenden Bundestrainer Gordon Herbert einen guten Abschluss verschaffen.

Die Doku "The Last Dance" über Michael Jordan und die letzte Meistersaison mit den legendären Chicago Bulls ist so etwas wie die Mutter aller Sportdokus. Auch für die deutschen Basketballer, den amtierenden Weltmeister, könnte im Juli bei Olympia so etwas wie der letzte Tanz anstehen: Bundestrainer Gordon Herbert hat bereits seinen Abschied vom DBB-Team verkündet, nach den Spielen in Paris.

Schon nach dem WM-Triumph im Vorjahr hat Herbert davon gesprochen, er könne sich vorstellen, dass auch einige aus dem so zuletzt so erfolgreichen Team nach Olympia eine Auszeit bei der Nationalmannschaft einlegen könnten.

Heim-EM, WM-Titel, Olympia - Erfolgstrainer Gordon Herbert

Denkbar wäre dies durchaus, vor allem bei einigen Leistungsträgern aus der NBA und der Euroleague, die den dritten Sommer in Folge quasi ohne Pause durchspielen. Der Bundestrainer hat selbst immer von einem Zyklus gesprochen, dem sich alle verpflichtet hätten: Angefangen mit der Heim-EM 2022, gefolgt von der Weltmeisterschaft im Vorjahr und nun als Krönung die Olympischen Spiele, die nach Möglichkeit die dritte Medaille bringen sollen.

Dazu passt auch, dass Herbert erneut auf denselben Kreis von Spielern aus den zwei vergangenen Turnieren zurückgreift, der jetzt schon für die erfolgreichste Ära der deutschen Basketball-Nationalmannschaft steht. Für NBA-Akteure wie Maxi Kleber, zuletzt mit Dallas im Finale, oder Isaiah Hartenstein, der gerade den bestdotierten Vertrag eines deutschen Basketballers nach Dirk Nowitzki unterzeichnet hat, ist wie schon bei den vergangenen Turnieren auch diesmal kein Platz im Kader.

Basketball-Kader für Olympia - alle Weltmeister von Manila dabei

16 Spieler hatte Herbert für die Olympia-Vorbereitung nominiert, die mit dem Spiel gegen Frankreich am Samstag den ersten Härtestest vorsieht. Die zwölf WM-Helden von Manila sind komplett dabei, dazu kommen mit Louis Olinde, Oscar da Silva und Leon Kratzer drei Stützen aus den vergangenen Länderspielfenstern sowie Rückkehrer Nick Weiler-Babb, der mit dem DBB-Team bei der EM vor zwei Jahren die Bronzemedaille gewann.

Beim endgültigen Kader für Paris wird der Bundestrainer wohl vorrangig auf die Weltmeister bauen, auch an deren Rollen im Team dürfte sich wenig ändern. Angeführt wird der Kader natürlich von Kapitän Dennis Schröder. Dazu kommen die anderen NBA-Profis, Franz und Moritz Wagner sowie Daniel Theis. Und die weiteren verlässlichen Größen, die "Big Men" Johannes Voigtmann und Johannes Thiemann, Scharfschütze Andreas Obst oder Maodo Lo, der mehr als ein Back-Up für Spielmacher Schröder ist.

Fahrplan bis Olympia - zweimal Frankreich, einmal USA

Das Spiel in Köln ist das erste von zwei Duellen gegen Olympia-Gastgeber Frankreich. Am Montag (8. Juli) treffen beide Teams in Montpellier erneut aufeinander. Für das DBB-Team stehen im Anschluss noch zwei Heimspiele an: am 13. Juli in Hamburg gegen die Niederlande und am 19. Juli in Berlin gegen Japan, als Double-Header mit dem ebenfalls für Olympia qualifizierten Frauen-Team, das gegen Nigeria spielt. Am 22. Juli, vier Tage vor der Eröffnungsfeier, kommt es zum abschließenden Test gegen in London die USA, den haushohen Favoriten auf Olympia-Gold.

USA mit neuem Dream Team: James, Curry, Durant und Tatum

Die USA schicken nach den herben Enttäuschungen der beiden vergangenen WM-Turniere diesmal fast alle Superstars nach Paris: LeBron James, Steph Curry, Kevin Durant und Finals-MVP Jayson Tatum sollen die "Dream-Team"-Tradition bei Olympia wiederbeleben. Von der Auswahl bei der WM, die im Halbfinale vom deutschen Team düpiert wurde, sind nur Anthony Edwards und Tyrese Haliburton übrig.

Starke Konkurrenz für Weltmeister Deutschland

Gastgeber Frankreich hat Wunderkind Victor Wembanyama, der gemeinsam mit Rudy Gobert einen beängstigenden Frontcourt bildeen wird. Bei Vize-Weltmeister Serbien kommt diesmal, anders als bei der WM, mit dem zweifachen NBA-MVP Nikola Jokic.

Auch Kanada, mit NBA-Superstar Shai Gilgeous-Alexander, die erfahrenen Spanier und Griechenland mit Anführer Giannis Antetokounmpo zählen ebenfalls zum Kreis der Medaillenanwärter. Spanien und Griechenland müssen allerdings noch ihre Qualifikationsturniere gewinnen, die an diesem Wochenende zu Ende gehen.

Weg zur Medaille führt über die Teamleistung

Für die deutsche Mannschaft wird der Weg zu einer erneuten Medaille angesichts dieser starken Konkurrenz sehr schwer. Herbert setzt auf das über zwei Jahre bestens eingespielte Kollektiv und den großen Zusammenhalt als Vorteil gegen die extrem stark besetzte Konkurrenz: " Wir wollen nicht zufrieden sein mit unseren Erfolgen. Wir wissen, dass wir besser werden müssen ", forderte der 65-Jährige.

Den US-Amerikanern geht das deutsche Team bei Olympia zunächst aus dem Weg. Mit Gastgeber Frankreich wartet in der Vorrunde aber auf jeden Fall ein schwerer Brocken. Darüber hinaus erscheint der Weg in die K.o.-Runde machbar: Das DBB-Team spielt noch gegen Japan und den Sieger des Qualifikationsturniers in Riga: Kamerun, Lettland, Brasilien oder die Philippinen - allesamt keine Gegner, die man als Weltmeister fürchten muss.