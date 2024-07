Sieg gegen Olympia-Gastgeber Frankreich Deutsche Basketballer fast schon wieder weltmeisterlich Stand: 08.07.2024 23:14 Uhr

Die deutschen Basketball-Weltmeister haben bei der Rückkehr der Wagner-Brüder den ersten Sieg des Olympia-Sommers eingefahren. Das Team von Kapitän Dennis Schröder gewann am Montagabend (08.07.2024) das schnelle Wiedersehen mit Olympia-Gastgeber Frankreich in Montpellier mit 70:65 (39:39).

Schröder und Franz Wagner waren mit je 17 Punkten die besten deutschen Werfer beim Team des Deutschen Basketball-Bundes (DBB). Im ersten Aufeinandertreffen mit dem Olympia-Gastgeber am vergangenen Samstag hatte das DBB-Team, allerdings noch ohne vier seiner Weltmeister, eine klare Niederlage einstecken müssen.

Der angeschlagene Johannes Thiemann fehlte auch in Montpellier, ebenso wie Daniel Theis, dessen Vertragssituation noch nicht vollständig geklärt ist. Der 32-Jährige soll sich aber mit den New Orleans Pelicans einig sein und könnte dann ebenfalls bald auf dem Parkett stehen.

Bei Frankreich musste Wunderkind Victor Wembanyama diesmal wegen einer Viruserkrankung passen. Die französische Offensive kam aber auch ohne ihn ähnlich schnell ins Rollen wie beim ersten Duell in Köln. Doch im zweiten Viertel bekam das DBB-Team mehr Zugriff in der Defensive, vorne übernahmen die beiden Kapitäne Dennis Schröder und Johannes Voigtmann.

Franz Wagner wieder dabei - und mit 15 Punkten vor der Halbzeit

Franz Wagner, der beim Spiel in Köln noch ausgesetzt hatte, fand sofort wieder in seine Rolle als Scorer, erzielte vor der Pause 15 Punkte. Den zwischenzeitlichen 10-Punkte-Rückstand machte der Weltmeister wett, das Spiel ging ausgeglichen mit 39:39 in die Halbzeit.

Der jüngere der beiden Wagner-Brüder, der vor dem Start der Olympia-Vorbereitung einen neuen Monster-Vertrag bei den Orlando Magic abgeschlossen hatte, brachte das deutsche Team direkt nach Wiederbeginn auch erstmals in Führung.

Es folgte die beste Phase des Herbert-Teams, Voigtmann schraubte den Vorsprung erstmals auf fünf Punkte, Schröder zog wie gewohnt die Fäden und durfte sich immer wieder mit einem Grinsen über gelungene Abschlüsse freuen. Das DBB-Team ließ in einigen Phasen schon wieder jene beeindruckende Geschlossenheit vom WM-Triumph erkennen. Maodo Lo sorgte mit einem seiner Fade-Away-Jumper für eine Sechs-Punkte-Führung (59:53) vor dem Schlussviertel.

Der Spielmacher aus Mailand (16 Punkte) glänzte auch in der Schlussphase und traf zwei wichtige Dreier, das DBB-Team brachte den Vorsprung über die Zeit und feierte einen verdienten Erfolg.

Noch drei Tests vor Olympia - unter anderem gegen die USA mit LeBron James und Co.

Nach dem Doppelpack gegen den Olympia-Gastgeber absolviert das DBB-Team noch Testspiele gegen die Niederlande in Hamburg (13. Juli), gegen Japan in Berlin (19. Juli). Spätestens dann dürfte der Bundestrainer den endgültigen Kader für die Spiele benannt haben. Am 22. Juli geht es dann in einer letzten Standortbestimmung in London gegen Goldfavorit USA um LeBron James, Steph Curry und Jayson Tatum.