Über 200 Millionen Euro Schier unglaublicher Vertrag für Franz Wagner Stand: 05.07.2024 23:08 Uhr

Der deutsche Basketball-Weltmeister Franz Wagner hat sich mit seinem NBA-Klub Orlando Magic offenbar auf eine Vertragsverlängerung geeinigt. Wie ESPN und The Athletic übereinstimmend berichten, hat der neue Kontrakt eine Laufzeit von fünf Jahren - und bringt dem 22 Jahre alten Wagner insgesamt 224 Millionen US-Dollar ein, das entspricht gut 207 Millionen Euro.

Die Summe könnte sogar noch auf bis zu 269 Millionen US-Dollar ansteigen, umgerechnet 249 Millionen Euro. Laut der ESPN-Quellen hat Wagner Anspruch auf 30 Prozent der Gehaltsobergrenze des Teams, sofern er in ein All-NBA-Team gewählt wird. Der Deal soll von Wagners Agent Jason Glushon am Donnerstag (04.07.24) final ausgehandelt worden sein.

Erst in der vergangenen Woche hatte Isaiah Hartenstein einen Mega-Deal mit Oklahoma City Thunder ausgehandelt, für drei Jahre soll er 87 Millionen Dollar erhalten, das entspricht umgerechnet rund 27 Millionen Euro jährlich. Franz Wagner überbietet diese Marke fast um das Doppelte.

Die Wagners werden hoch geschätzt

In der zurückliegenden NBA-Saison hatte Wagner großen Anteil an der besten Spielzeit von Orlando seit 2011/12. Durchschnittlich steuerte der Forward pro Partie 19,7 Punkte, 5,3 Rebounds und 3,7 Assists bei. Orlando scheiterte schließlich in der ersten Runde der Play-offs an den Cleveland Cavaliers.

Franz Wagner spielt seit 2021 für Orlando Magic, auch sein Bruder Moritz steht bei dem Team unter Vertrag. Der 27-Jährige hatte sich am Dienstag mit dem Klub auf einen neuen Zweijahresvertrag über 22 Millionen US-Dollar geeinigt, was gut 20 Millionen Euro entspricht. Die Wagner-Brüder wurden 2023 gemeinsam Weltmeister. Auch bei den Olympischen Spielen in Paris stehen sie im deutschen Kader.