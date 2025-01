BBL, 17. Spieltag Braunschweig jubelt auch im Topspiel gegen Ulm Stand: 19.01.2025 19:15 Uhr

Die Löwen Braunschweig haben das Verfolgerduell der Basketball Bundesliga (BBL) gegen ratiopharm Ulm gewonnen.

Das Überraschungsteam von Cheftrainer Jesus Ramirez setzte sich am Sonntag (19.01.2025) nach hartem Kampf mit 98:89 (50:39) durch und steht mit einer Bilanz von 10:5 Siegen nun gleichauf mit Ulm. Besser ist nur Titelverteidiger Bayern München (10:4), der erst am kommenden Wochenende wieder in der Bundesliga aktiv ist. Mit acht Siegen aus den vergangenen neun Partien bleiben die Löwen das Team der Stunde. Für Ulm endete eine Serie von drei Siegen in Folge.

Ex-Meister Ulm lag nach wenigen Minuten zwar mit 6:5 vorne, es blieb jedoch die letzte Führung der Gäste während des gesamten Spiels. Braunschweig konnte sich zwar nie entscheidend absetzen, hielt den Vorsprung bis zum Ende aber konstant. Bester Braunschweiger Werfer war Ferdinand Zylka mit 19 Punkten, den Ulmern halfen auch 21 Zähler von Justinian Jessup nicht.

Alba bleibt erfolgreich

Alba Berlin hatte zuvor nach überstandener Krise sein drittes Spiel in Folge in der BBL gewonnen. Das deutliche 92:65 (44:34) gegen die Academics Heidelberg war ein klares Signal, dass mit dem amtierenden Vizemeister noch zu rechnen ist.

Alba rückt durch den Sieg auf Platz zwölf vor und hat wieder Tuchfühlung zu den Playoff-Plätzen. Der beste Werfer der Berliner war Matt Thomas mit 18 Punkten, Gabriele Procida kam auf 15 Zähler. Beim Team von Trainer Israel Gonzalez feierte der erst vergangene Woche nachverpflichtete Michael Kessens sein Debüt im Alba-Trikot und überzeugte - er machte zehn Punkte und holte 14 Rebounds.

Rostock und MBC auf Playoff-Kurs

Eines der Teams, das Berlin noch abfangen muss, sind die Rostock Seawolves, die nach ihrem 122:118 (52:47, 88:88) nach Verlängerung gegen die Baskets Oldenburg einen Sieg mehr auf dem Konto haben. Selbiges gilt auch für den Mitteldeutschen BC, der die BG Göttingen mit 93:91 (44:46) bezwang. Bereits am Freitag hatten die Niners Chemnitz ihre Ausgangslage mit einem 69:60 (31:23) gegen die Hamburg Towers verbessert und belegen aktuell Rang fünf.

Frankfurt gewinnt in Bonn - Dopingverdacht steht im Raum

Booker Coplin vom Basketball-Bundesligisten Frankfurt Skyliners steht unter Dopingverdacht. Wie der Klub am Sonntagvormittag (19.01.2025) mitteilte, wurde der 27-Jährige am 27. November 2024 bei einer Trainingskontrolle positiv auf Testosteron getestet. Das ergab die Auswertung der A-Probe. Das Ergebnis der B-Probe liegt noch nicht vor.

Ohne Coplin gewannen die Skyliners am Sonntag 77:70 (43:31) bei den Telekom Baskets Bonn. Coplin beteuerte in der Mitteilung der Skyliners, er habe " niemals wissentlich gedopt oder mir einen unlauteren Vorteil verschafft. "