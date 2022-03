BBL: Alba baut Siegesserie aus - Frankfurt jetzt Letzter

Braunschweig zunächst besser

Die Braunschweiger waren im ersten Viertel hellwach in der Verteidigung und trafen hochprozentig von der Dreierlinie. Die Berliner gerieten zwischenzeitlich mit zehn Punkten in Rückstand und mussten nun auch ohne Nationalspieler Maodo Lo auskommen, der sich angeschlagen auswechseln ließ. Dank zweier Dreipunktwürfe von Jonas Mattisseck konnte Alba zum Viertelende auf 21:22 verkürzen.

Die Berliner fanden nun besser ins Spiel und verteidigten zudem intensiver. Braunschweig hielt physisch dagegen. Alba ging mit einer 42:37-Führung in die Kabine. Nach der Pause hatten sich die Berliner besser auf die Spielweise der Gäste eingestellt und setzten sich immer mehr ab. Der offensive Rhythmus war nun da und Braunschweig konnte die Intensität nicht mehr hochhalten. So gewann Favorit Alba am Ende deutlich.

Frankfurt jetzt letzter

Die Fraport Skyliners aus Frankfurt verloren das Kellerduell gegen s.Oliver Würzburg 61:69 (25:44) und rutschten mit nun 10:36 Punkten hinter die JobStairs Giessen 46ers (10:34) auf den letzten Platz ab. Würzburg (14:34) gelang ein Big Point.