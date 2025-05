Halbfinalsieg im Final Four Theis spielt mit Monaco um Euroleague-Titel Stand: 24.05.2025 08:51 Uhr

Daniel Theis hat mit der AS Monaco das Finale der Basketball-Euroleague erreicht. Ein deutsches Finalduell verhinderte Monacos Finalgegner Fenerbahce Istanbul.

Basketball-Weltmeister Daniel Theis kann auf einen Triumph in der Euroleague hoffen, für Tibor Pleiß ist der Traum vom dritten Titel dagegen geplatzt.

Theis erreichte mit der AS Monaco beim Final-Four-Turnier in Abu Dhabi das Endspiel, die Monegassen setzten sich im Halbfinale mit 78:68 (35:32) gegen Olympiakos Piräus durch. In knapp 18 Minuten auf dem Parkett hatte auch Theis seinen Anteil daran, der ehemalige NBA-Star, der im Februar nach Monaco gewechselt war, kam auf fünf Punkte und vier Rebounds. Am Sonntagabend geht es gegen Fenerbahce Istanbul um den Titel.

Kein Einsatz im Halbfinale für Pleiß

Das türkische Topteam hatte zuvor Panathinaikos Athen geschlagen und damit ein deutsches Finalduell verhindert. Pleiß kam bei der 76:82 (33:38)-Niederlage des Titelverteidigers im zweiten Halbfinale nicht zum Einsatz.

Pleiß, der zuletzt eine Nebenrolle bei Panathinaikos gespielt hatte, fehlte im Aufgebot. Der 35-Jährige musste für den französischen Topspieler Mathias Lessort weichen, der nach einer langen Verletzungspause in den Kader zurückgekehrt war. Ohne Pleiß liefen die Griechen einem frühen Rückstand vergeblich hinterher, bei Fenerbahce stach der frühere Bamberger Devon Hall mit 18 Punkten heraus.