Saisonfinale in der BBL Skyliners steigen ab, Chemnitz in den Playoffs 07.05.2023

Die Frankfurt Skyliners sind am letzten Spieltag der Basketball-Bundesliga abgestiegen. Chemnitz sicherte sich den letzten Playoff-Platz.

Der deutsche Meister von 2004 gewann am Sonntag (07.05.2023) am letzten Spieltag der Hauptrunde zwar bei der BG Göttingen mit 88:82 (38:47), muss aber dennoch den Gang in die Zweitklassigkeit antreten. Der Mitteldeutsche BC gewann im Parallelspiel gegen die Hakro Merlins Crailsheim mit 79:69 (34:39) und bleibt damit erstklassig.

Chemnitzer feiern Playoff-Einzug

Medi Bayreuth stand bereits zuvor als erster Absteiger fest. Die Niners Chemnitz haben das Entscheidungsspiel gewonnen und sich das letzte Play-off-Ticket geholt. Im Hauptrundenfinale setzte sich das Team von Trainer Rodrigo Pastore mit 81:74 (36:40) bei den MLP Academics Heidelberg durch und behauptete seinen achten Platz vor den Gastgebern.

"Es ist Wahnsinn. Wir haben niemals aufgegeben. Ich bin stolz, dass wir gewonnen haben", sagte der Chemnitzer Jonas Richter bei MagentaSport und freute sich auf die Heimfahrt: "Unser Busfahrer hat schon Bier besorgt." Beste Werfer der Gäste waren Marko Filipovity und Mindaugas Susinskas mit jeweils 14 Punkten.

Bonn mit makelloser Heimbilanz

Die Baskets Bonn schlossen die Hauptrunde nach dem 85:83 (41:36) gegen Ulm mit einer makellosen Heimbilanz ab. Die zwei Saison-Niederlagen kassierten die Bonner auswärts in Ludwigsburg und Berlin. Pokalsieger Bayern München schloss die Hauptrunde mit einem 76:88 (31:43) bei den EWE Baskets Oldenburg ab, für den Tabellendritten war es die dritte Pleite in Serie.

Am kommenden Freitag (12.05.2023) beginnen die Playoffs in der Basketball-Bundesliga. Dort trifft dann Bonn auf Chemnitz, Berlin auf Ulm, München muss gegen Göttingen antreten und Oldenburg duelliert sich mit Ludwigsburg.