Der frühere Bundesliga-Coach Gordon Herbert wird neuer Basketball-Bundestrainer. Der 62 Jahre alte Kanadier folgt auf Henrik Rödl, dessen vierjährige Amtszeit Ende August geendet war. Der Deutsche Basketball Bund stellte den neuen Bundestrainer am Montag (06.09.2021) vor.

"Es ist ein guter Tag für den deutschen Basketball", sagte Verbandspräsident Ingo Weiis bei der Vorstellung des neuen Coaches. "Ich freue mich in erster Linie für unsere Nationalspieler, die einen Top-Trainer bekommen, der sie weiterentwickeln wird" , so Weiss. Vize-Präsident Armin Andres ergänzte: "Gordon ist international hervorragend verzweigt. Er hat enorme Erfahrung, kennt sich auch in der NBA bestens aus."

"Zukunft der Nationalmannschaft kann sehr gut aussehen"

Herbert zeigte sich optimistisch: "Mein Job ist, das Niveau der Mannschaft immer weiter anzuheben. Wir haben eine gute Gruppe zusammen und es kommen enorm starke junge Spieler nach. Die Zukunft der deutschen Nationalmannschaft kann sehr gut aussehen."

Herbert soll das deutsche Team um Anführer Dennis Schröder nun unter anderem zur Heim-EM im kommenden Jahr mit der Vorrunde in Köln und der Endrunde in Berlin führen. Zudem steht für die DBB-Auswahl die Qualifikation für die WM 2023 in Indonesien, Japan und die Philippinen und damit verbunden auch für Olympia 2024 in Paris an. Bei den Sommerspielen von Tokio war das deutsche Nationalmannschaft erstmals seit 2008 wieder bei Olympia dabei gewesen und im Viertelfinale gegen Europameister Slowenien ausgeschieden.

"Eine Medaille wird immer das Ziel sein"

Der Kanadier formulierte seine konkreten sportlichen Ziele durchaus offensiv: "Wir haben nächstes Jahr die EM, da ist das Podium unser Ziel. Wie übrigens auch in allen folgenden Wettbewerben. Wir werden auch bei Weltmeisterschaften und Olympia künftig mit dem Ziel antreten, eine Medaille zu gewinnen."

Herbert war zuletzt Assistenztrainer der kanadischen Nationalmannschaft, als Vereinscoach war er vergangene Saison für den russischen Club Awtodor aus Saratow tätig. In seiner langen Laufbahn trainierte er in Deutschland s. Oliver Würzburg, Alba Berlin und mehrfach die Skyliners aus Frankfurt. Seinen Trainer-Vertrag mit den Hessen hatte er ab März 2019 zunächst ruhen lassen, um sein Heimatland unter anderem bei der Weltmeisterschaft in China zu betreuen.

Stand: 06.09.2021, 13:07