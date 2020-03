Audio: Sportschau in 100 Sekunden

Sportschau 100 Sekunden. . 01:44 Min. . ARD.

Die 3. Liga pausiert bis Ende April. In der Bundesliga sind Geisterspiele wohl die einzige Rettung der Fußball-Bundesliga - ob und wann es weitergeht bleibt aber offen. Pause auch in der Frauen-Bundesliga und im Handball. Die UEFA entscheidet am Dienstag über die Euro und die Eishockey-WM wird wohl abgesagt. | audio