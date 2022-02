California Dreamin’ - L.A. Rams erfüllen sich Super-Bowl-Traum

Wer über Los Angeles spricht, kommt an Hollywood nicht vorbei. Der 56. Super Bowl zwischen den Los Angeles Rams und den Cincinnati Bengals hatte einiges, das sonst vor allem Hollywood-Klassiker bieten. Star-Power, Dramatik, Spannung - und einige Überraschungen.

Dass die Rams das Finale 23:20 gewannen, lag vor allem an ihren Stars. An Quarterback Matthew Stafford, Wide Receiver Cooper Kupp und Defensive Tackle Aaron Donald. “ Dieser Titel bedeutet mir alles. So viele Menschen haben mich auf meinem Weg unterstützt ”, meinte Stafford, der zuvor zwölf Jahre lang vergeblich versucht hatte, die Detroit Lions zu einer respektierten NFL-Adresse zu machen. Und der nun in seiner ersten Saison in L.A. gleich Champion wurde.

Stafford auf Kupp zum Sieg für L.A.

Sein Zusammenspiel mit Kupp entschied dieses Finale. Den Rams war nach einer 13:10-Pausenführung in der zweiten Halbzeit bis auf ein Field Goal offensiv nichts gelungen. Der Verlust des mit einer Knieverletzung im ersten Durchgang ausgefallenen Wide Receivers Odell Beckham Jr. war zu spüren. Cincinnati drehte die Partie, führte 20:16 - bis Stafford 85 Sekunden vor Spielende seine Lieblings-Anspielstation rechts hinten in der Endzone fand.