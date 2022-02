Los Angeles Rams: "All in" für den Super Bowl

Die National Football League hätte sich für ihr Saison-Finale wohl kaum einen besseren Ort aussuchen können als Los Angeles. Da ist zum einen das traumhafte Wetter. Seit Tagen keine Wolke am Himmel, die Temperaturen liegen konstant zwischen 25 und 30 Grad Celsius. Dann diese atemberaubende Arena, das Sofi Stadium, für deren Beschreibung Superlative das Mindeste sind. Und dann sind da natürlich noch die Los Angeles Rams. Eine Mannschaft, ein Motto: "All in."

Am Roulette-Tisch wären die Rammböcke diejenigen, die all ihre Chips auf einmal in die Mitte schieben würden - in der Hoffnung auf den ganz großen Gewinn. Alles auf Sieg. Volles Risiko. Nicht irgendwann, sondern jetzt. Am Sonntag (13.02.2022). Gegen die Cincinnati Bengals. In ihrem Stadion und ihrem heimischen Super Bowl. Wenngleich sie offiziell als Gast-Mannschaft geführt werden.

Für Glanz in der Gegenwart die Zukunft verscherbelt

Um in der Gegenwart zu glänzen, haben die Rams sogar ihre nahe Zukunft verscherbelt. Es gab schon lange kein Team mehr, das auf dem Transfermarkt so aggressiv war. Die Kalifornier haben zunächst Quarterback Matthew Stafford von den Detroit Lions geholt. Der war bei der so genannten Draft, einer Art Talentbörse, im Jahr 2009 von allen Nachwuchsspielern als Erster ausgewählt worden. Doch er hatte in Detroit nie die Mitspieler, um in seinen zwölf Jahren dort auch nur annähernd eine Titelchance zu bekommen.

Im Tausch für Stafford schickten die Rams ihren Playmaker Jared Goff sowie ihre Erstrunden-Zugriffs-Rechte für 2022 und 2023 nach Detroit. Heißt: wenn die NFL die besten College-Spieler auf ihre 32 Vereine verteilt, dürfen die Rams erst auswählen, wenn die größten Talente schon vergeben sind. Erst 2024 kann L.A. wieder in der ersten Runde zugreifen.

Mit Beckham Jr und Miller super verstärkt

Zudem haben die Kalifornier ihren Kader mitten in der Saison mit Outside Linebacker Von Miller sowie Wide Receiver Odell Beckham Junior verstärkt. Miller kam von den Denver Broncos, mit denen er 2016 den Super Bowl gewonnen hatte. Im Finale war er zum "wertvollsten Spieler" ( MVP ) gekürt worden. Seine Spezialität: den gegnerischen Quarterback zu jagen. Beckham Jr . hatte sich mit seinem alten Arbeitgeber, den Cleveland Browns, überworfen. Mit ihm haben die Rams neben Wide Receiver Cooper Kupp nun eine weitere erstklassige Anspielstation für Stafford.

Das Beste an beiden Akquisitionen: sie waren günstig zu haben. Beckham Jr. verdient 1,25 Millionen Dollar, Miller gar nur 722.000 Dollar. Allerdings haben beide nur Verträge für diese Saison. Und ob L.A. sie nächstes Jahr noch bezahlen kann? In der NFL gibt es eine festgelegte Gehaltsobergrenze, den salary cap. Der wird in der kommenden Spielzeit 208,2 Millionen Dollar pro Team betragen.

Fans befürworten “All in”-Vorgehensweise

Das sind zwar 25,7 Mio Dollar mehr als in dieser Saison. Allerdings sind die Rams mit ihren Verträgen für 2022 bereits jetzt mit 13 Mio Dollar über der Gehaltsobergrenze. Auch deshalb sind sie am Sonntag zum Siegen verdammt. Denn der aktuelle Kader kann auf keinen Fall zusammengehalten werden.