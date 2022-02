Super Bowl: LA Rams bezwingen die Bengals nach zähem Kampf

Aus einem Spiel mit zunächst vielen Höhepunkten wurde mit zunehmender Spielzeit ein zähes Ringen um die Krone der nordamerikanischen Football-Liga NFL, dass die Los Angeles Rams am Ende knapp mit 23:20 gegen die Cincinnati Bengals für sich entscheiden konnten.

Rams legen vor

Beide Teams starteten durchwachsen, die zwei ersten Angriffsversuche endeten punktlos. Die Rams fanden in der Folge allerdings schnell in die Spur. Quarterback Matthew Stafford fand Odell Beckham Jr. über 17 Yard in der Endzone und brachte die ersten Zähler auf die Anzeigetafel.

Kurz vor Ende des ersten Viertels konnten die Bengals die ersten Punkte erwidern. Rookie-Wide-Receiver Ja’Marr Chase, der sich während der Saison zum Leistungsträger entwickelt hat, fing spektakulär einen Pass seines Quarterbacks Joe Burrow über 46 Yards und leitete damit das Field Goal von Evan McPherson ein.

Bengals bleiben dran

Los Angeles zeigte sich allerdings zunächst nicht beeindruckt. Nach sechs Spielzügen über 75 Yards in nur 2:37 Minuten endete der darauf folgende Angriff zum 13:3 bei Wide Receiver und Offensiv-Spieler des Jahres Cooper Kupp. Lediglich der "Point after Touchdown" schlug fehl, nachdem der Holder Johnny Hekker den Ball nach dem Snap nicht unter Kontrolle bringen konnte.

Mit zunehmender Spieldauer wuchs aber auch das Selbstvertrauen der Bengals. Nach einer konzentrierten und geduldigen Angriffsserie fand Runningback Joe Mixon bei einem Trick-Spielzug Tee Higgins mit einem Pass und verkürzte auf 13:10. Nicht der einzige Rückschlag, den die Rams hinnehmen mussten. Kurze Zeit später verletzte sich Wide Receiver Odell Beckham Jr. ohne gegnerische Einwirkung am Knie und sollte nicht auf das Spielfeld zurückkehren können.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Bilder/Videos von Twitter angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von Twitter. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

Vor der Halbzeitpause riskierte Matthew Stafford zu viel, sein Pass in die Endzone wurde von Bengals-Safety Jessy Bates III abgefangen. Cincinnati konnten daraus allerdings keinen Profit mehr schlagen und es ging in einem ausgeglichenem und munterem Spiel mit 13:10 in die Halbzeitpause.

Halbzeit-Show mit Überraschungsgast

Eminem, Dr. Dre, Mary J. Blige und Snoop Dogg bei der Halbzeit-Show

Dort heizten gleich mehrere Weltstars aus der Musikindustrie den 100.000 Zuschauern im SoFi-Stadium ein. Zu Eminem, Snoop Dogg, Dr. Dre und Kendrick Lamar und Mary J. Blige gesellte sich mit 50 Cent ein Überraschungsgast zum Starensemble. Die vergleichsweise simpel gehaltene Kulisse lenkte die Aufmerksamkeit stark auf die Darbietung der Künstler, die lautstark von den Tribünen bejubelt wurde.

Bengals furios nach der Pause

Nach nur 12 gespielten Sekunden im zweiten Durchgang ging Cincinnati erstmal in Führung. Cornerback Jalen Ramsey, der als bester Spieler der Liga auf seiner Position gilt, wurde von Wide Receiver Tee Higgins zwar gestört, die Schiedsrichter ahndeten den Kontakt allerdings nicht. Der Verteidiger kam ins Straucheln, der Passempfänger sicherte den Football und rannte ungestört in die Endzone - 13:17.

Im ersten Spielzug der Rams-Angriffsserie fing Cornerback Chidobe Awuzie den Pass von Matthew Stafford ab und sicherte den erneuten Ballbesitz, der mit einem Field Goal abgeschlossen wurde.

Los Angeles Offensive abgemeldet

Erst die Interception, anschließend ein Field Goal zum zwischenzeitlichen 16:20 und danach drei Drives, bei denen der Ballbesitz nach nur drei Spielzügen wieder abgegeben werden musste. Die Offensive der Rams schien nicht zuletzt durch die Verletzung des Wide Receivers Odell Beckham Jr. kurz vor der Halbzeitpause stark eingebrochen zu sein.

Das Spiel blieb lediglich offen, da die Cincinnati Bengals offensiv ebenfalls stark nachließen. Zwar konnten sie den Ball etwas besser über das Feld bewegen, ohne allerdings punkten zu können. mannschaftsübergreifend ließen sieben Punts in Folge das Spiel gegen Ende hin zäh werden.

Später Rams-Touchdown entscheidet das Spiel

Nach zwei Strafen gegen die Defensive der Bengals setzten sich die Rams mit mehreren Versuchen vor der Endzone fest. Der erste gefangene Pass von Cooper Kupp wurde noch durch ein offensives Abseits zurücgenommen, kurz darauf brachte er den Ball erneut unter Kontrolle und Los Angeles ging mit 23:20 in Führung.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Bilder/Videos von Twitter angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von Twitter. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

Das letzte Aufbäumen der Cincinnati Bengals wurde durch Aaron Donald gestoppt.