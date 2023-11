Trainerwechsel in der NFL McDaniels nicht mehr Coach der Raiders Stand: 01.11.2023 10:56 Uhr

Die Las Vegas Raiders aus der Football-Liga (NFL) haben sich von Trainer Josh McDaniels getrennt. Auch General Manager Dave Ziegler muss gehen.

Das gab Teambesitzer Mark Davis am späten Dienstagabend (Ortszeit) bekannt. Das Team um den deutschen Fullback Jakob Johnson steht nach acht Spielen bei drei Siegen und fünf Niederlagen, erst am Montag (30.10.2023) gab es eine 14:26-Pleite bei den Detroit Lions um Amon-Ra St. Brown.

Verpatzter Saisonstart der Raiders

"Nach reichlicher Überlegung, was die Raiders brauchen, um voranzugehen, habe ich entschieden, mit Josh und Dave getrennte Wege zu gehen" , sagte Davis. McDaniels und Ziegler hatten ihr Amt in Las Vegas jeweils erst im Januar 2022 angetreten. Wer die Raiders, die am Sonntag gegen die New York Giants antreten, als Interimstrainer übernehmen wird, ist noch offen.

Den Raiders droht die nächste enttäuschende NFL-Saison, fünf von acht Spielen haben sie bisher verloren. Die Mannschaft kommt auch mit dem neuen Quarterback Jimmy Garoppolo offensiv überhaupt nicht ins Rollen. Star-Passempfänger Davante Adams hatte gegen Detroit nur einen Fang über sieben Yards. Die sechs weiteren Würfe in seine Richtung kamen nichts an.