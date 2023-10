NFL New England beendet Durststrecke spektakulär Stand: 22.10.2023 22:14 Uhr

Die New England Patriots haben ihren Sinkflug in der NFL gestoppt. Nach zuvor drei Niederlagen gewann das Team von Trainerlegende Bill Belicek am Sonntag (22.10.2023) mit 29:25 gegen die favorisierten Buffalo Bills und holte den zweiten Saisonsieg.

Dabei konnte sich New England zunächst auf seine Defensive und auf Kicker Chad Ryland verlassen. Der sorgte mit drei verwandelten Versuchen, unter anderem einem aus 49 Yards, sowie einem verwandelten Extrapunkt fast für die Hälfte der Punkte.

Im letzten Viertel sah es dann so aus, als sollte Bills-Starspielmacher Josh Allen das Kommando übernehmen. Ein Touchdown-Pass auf Stefon Diggs und ein selbst erlaufener Touchdown drehten die Partie auf 25:22 zu Gunsten der Gäste.

Aber Patriots-Quarterback Mac Jones, in den vergangenen Wochen häufig in der Kritik, fand zwölf Sekunden vor Schluss noch Mike Gesicki zum siegbringenden Touchdown. Buffalo steht nach dem überraschenden Dämpfer jetzt bei 4:3 Siegen, New England verbesserte seine Bilanz auf 2:5.

Lamar Jackson trumpft für Baltimore auf

Ein dickes Ausrufezeichen hinter ihre Playoff-Bewerbung setzten die Baltimore Ravens. Die bisher überzeugend gestarteten Detroit Lions (zuvor 5:1 Siege) hatten beim 6:38 nicht den Hauch einer Chance in Baltimore.

Star-Quarterback Lamar Jackson erlief früh selbst den ersten Touchdown für die Ravens und legte danach noch zwei Pässe nach. Ein kurzer Lauf von Gus Edwdards in die Endzone mit anschließendem Kick bedeutete die 28:0-Pausenführung für die Ravens.

Lions kommen erst im letzten Viertel auf

Jackson, der 21 seiner 27 Pässe über insgesamt 357 Yards an den Mann brachte, sorgte Mitte des dritten Viertels mit seinem dritten Touchdown-Pass auf Mark Andrews für die Vorentscheidung.

Zwar punkteten die Lions - bei denen der mit 13 gefangenen Pässen und 102 gelaufenen Yards stark aufspielende Amon-Ra St. Brown überzeugen konnte - im letzten Durchgang gleich mit ihrem ersten Drive Aber mehr war nicht mehr zu holen für Detroit, das jetzt bei 5:2 Siegen steht - genauso wie die Ravens.

Falcons gewinnen durch Kick in letzter Sekunde

Spannend machten es die Atlanta Falcons, denen mit der letzten Aktion des Spiels durch einen 51-Yards-Kick von Younghoe Koo ein 16:13-Sieg bei den Tampa Bay Buccaneers (Bilanz jetzt 3:3) gelang.

Einen Rückschlag mussten die Las Vegas Raiders mit dem Deutschen Jakob Johnson einstecken. Bei den Chicago Bears setzte es mit 12:30 am 7. Spieltag die vierte Niederlage. Für die Bears führte Rookie und Ersatz-Quarterback Tyson Bagent für den angeschlagenen Justin Fields sein Team mit drei Touchdown-Spielzügen zum Sieg.