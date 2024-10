Football in der NFL Jackson führt Baltimore zum nächsten Sieg Stand: 22.10.2024 07:22 Uhr

Die Baltimore Ravens kommen in der National Football League (NFL) immer besser in Fahrt.

Angeführt von dem überragenden Star-Quarterback Lamar Jackson und dem erneut starken Runningback Derrick Henry setzte sich Baltimore mit 41:31 bei den Tampa Bay Buccaneers durch. Der Fehlstart in die Saison ist längst vergessen. Auf die Niederlagen in den ersten beiden Spielen folgten fünf Siege nacheinander, die Ravens gelten als Anwärter auf die Teilnahme am Super Bowl. In der AFC North liegen sie gleichauf mit den Pittsburgh Steelers an der Spitze.

"Wir haben etwas langsam angefangen, aber wir sind zurückgekommen", sagte Jackson im US-Fernsehen mit Blick auf den 0:10-Rückstand zu Beginn der Partie. "Wir haben einfach jeden Spielzug für sich genommen. Wir haben alle einen guten Job gemacht."

Jackson wieder überragend

Jackson, MVP der Vorsaison, überzeugte einmal mehr und warf gegen die Buccaneers fünf Touchdown-Pässe. Henry erlief dazu 169 Yards, darunter ein spektakulärer Lauf im dritten Viertel, der den vierten Touchdown des Abends einleitete. Bei den Buccaneers verletzten sich beide Star-Receiver Mike Evans und Chris Godwin und könnten länger ausfallen. Baltimore liegt in der AFC North nun gleichauf mit den Pittsburgh Steelers.

Für Tampa Bay wird der Weg in die Playoffs, mutmaßlich länger ohne ihre beiden Top-Receiver, dagegen nun schwerer. In der NFC South haben die Buccaners zwar mit vier Siegen und drei Niederlagen nach sieben Spielen die gleiche Ausbeute wie die Atlanta Falcons und teilen sich Rang eins. In die Playoffs schafft es aus dieser Division aber womöglich nur der Erstplatzierte, weil zu viele andere Teams eine bessere Saison spielen.

Arizona gewinnt gegen LA

Im anderen NFL-Spiel am Montag setzten sich die Arizona Cardinals gegen die Los Angeles Chargers durch und gewannen 17:15 durch ein Field Goal von Chad Ryland mit dem letzten Kick des Spiels.