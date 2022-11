Bestes Team der NFL Philadelphia Eagles bleiben nach Sieg in Houston ungeschlagen Stand: 04.11.2022 08:11 Uhr

Die Philadelphia Eagles bleiben das einzige ungeschlagene Team in der nordamerikanischen Football-Liga NFL. Die Mannschaft von Quarterback Jalen Hurts bezwang am Donnerstag (03.11.2022, Ortszeit) auswärts die Houston Texans mit 29:17 (14:14). Zum ersten Mal in ihrerHistorie haben die Eagles ihre ersten acht Saisonspiele gewonnen.

"Ich weiß, dass das für die Stadt Philadelphia etwas Besonderes ist. Aber ich bin schon einmal mit 8:0 in die Saison gestartet und hatte am Ende das Landesfinale verloren. Wir müssen also von Tag zu Tag schauen" , sagte Hurts zur bisher so erfolgreichen Saison der Eagles mit Blick auf seine persönliche College-Karriere.

Stolperstart der Eagles, dann souveräner

Die Eagles wurden in der ersten Hälfte noch nicht ihrer Favoritenstellung gerecht und mussten zwei Touchdown-Pässe hinnehmen. Hurts verlor zudem einmal den Ball, als er zu Boden gerissen wurde. Nach der Pause lief es für den Quarterback und die Eagles besser: Hurts warf zwei Touchdown-Pässe, die Texans erzielten nur per Field Goal drei Punkte.

Hurts wurde in Houston geboren und wuchs unweit des Stadions auf. Zum ersten Mal in seiner dreijährigen NFL-Karriere spielte der 24 Jahre alte Quarterback in der Heimspielstätte der Texans.