NFL-Spiel in der Allianz Arena Carolina Panthers treffen in München auf New York Giants Stand: 15.05.2024 14:31 Uhr

NFL-Fans dürfen sich auf ein weiteres Highlight in München freuen. Die zweite Auflage des Munich Game findet 2024 am 10. November statt. Dann treffen die Carolina Panthers auf die New York Giants. Beim ersten Mal war der Andrang auf Tickets groß.

Von Johannes Kirchmeier

American Football kommt wieder nach München. Am 10. November 2024 ist nach 2022 erneut die Allianz Arena im Münchner Norden Schauplatz eines Duells. Die zuletzt chronisch erfolglosen Carolina Panthers treffen auf die New York Giants - es wartet also ein echter Ostküsten-Kracher auf die oberbayerischen Fans.

Heimrecht haben dann die Panthers, die bereits im Januar als Team für München bekanntgegeben worden waren und in der vergangenen Saison das schlechteste Team der Liga waren.

Das ist die zweite Ausgabe des sogenannten "Munich Games". Bereits 2022 trafen die Seattle Seahawks auf die Tampa Bay Buccaneers mit Tom Brady, das erste American-Football-Spiel der Geschichte auf deutschem Boden. Die Bucs gewannen das Spektakel in der Allianz Arena mit 21:16 (14:0). Unvergessen ist zum Beispiel, wie die fast 70.000 Fans auf den ausverkauften Tribünen minutenlang "Sweet Caroline" sangen.

Brady schwärmte später: "Das war eines meiner größten Football-Erlebnisse." Im Jahr 2023 folgten zwei Partien in Frankfurt, die Kansas City Chiefs, die im Februar den Super Bowl gewannen, trafen auf die Miami Dolphins und die New England Patriots auf die Indianapolis Colts.

Erneut großer Andrang auf NFL-Tickets?

Damals war der Andrang riesig: "Drei Millionen Tickets hätten verkauft werden können, wenn das Stadion ausreichend Kapazität hätte", sagte NFL-Deutschland-Chef Alexander Steinforth über die Partie in der Arena in München. Aufgrund veränderter Anforderungen und Umbauarbeiten an der Allianz Arena, waren 69.811 Zuschauer im Stadion. Der Frust vieler Fans war damals groß - und könnte es erneut werden: Ähnlich hohe Anfragen werden auch jetzt erwartet.

Und auch bei den Gastgebern ist die Vorfreude groß: "Mit dem Spiel der Seattle Seahawks gegen die Tampa Bay Buccaneers hat 2022 zum ersten Mal eine Veranstaltung ohne Fußballbezug stattgefunden und wurde zu einem großen, international anerkannten Erfolg. Daran knüpfen wir auch in diesem Jahr an", sagt Michael Diederich, stellvertretender Vorstandsvorsitzender des FC Bayern. "Wir freuen uns auf den Besuch der Carolina Panthers und der New York Giants."

Quelle: BR24Sport im Radio 15.05.2024 - 14:55 Uhr