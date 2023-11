Wintersport in der Sportschau Mehr als 200 Stunden Live-Sport im Ersten Stand: 20.11.2023 13:49 Uhr

Die ersten Wintersportler sind bereits in die Saison gestartet - und am kommenden Wochenende beginnen im Ersten die TV-Wintersport-Feiertage.

Mit dem Wochenende 25./26. November 2023 beginnt die neue Wintersport-Saison in der ARD. Mehr als 200 Sendestunden berichtet die Sportschau dann allein im Ersten in den kommenden Monaten von den Wettbewerben in rund fünfzehn Wintersportarten, für die ARD Mediathek und sportschau.de sind viele Ereignisse außerdem im webexklusiven Stream geplant.

Höhepunkte: Vierschanzentournee und Biathlon-WM

Sportlicher Höhepunkt in diesem Winter ist neben der Vierschanzentournee – die ARD überträgt live die Springen aus Oberstdorf (29. Dezember) und Bischofshofen (6. Januar) – die Biathlon-WM im tschechischen Nove Mesto im Februar. Im Ersten gibt es die Sprint- und Verfolgungs-Rennen, den Einzel-Wettbewerb der Frauen und die Mixed Staffel zu sehen.

Die Springen aus Oberstdorf (29. Dezember) und Bischofshofen (6. Januar) überträgt das Erste.

Außerdem hat das Erste in dieser Saison Biathlon-Rennen zur besten Sendezeit im Programm: Im März machen die Sportlerinnen und Sportler Station in den USA, die ARD zeigt die Staffel- und Sprint-Wettbewerbe aus Soldier Hollow am 8. und 9. März live ab 20.15 Uhr.

Erstmals gibt es in diesem Winter mit der Two-Nights-Tour auch ein vergleichbares Event zur Vierschanzentournee für die Frauen, die ARD überträgt dabei das Springen aus Garmisch am 30. Dezember.

Wintersport bei Instagram, YouTube und Tik-Tok

Das Tik-Tok-Presenterformat "Explained", das in der vergangenen Saison erfolgreich gestartet ist und sich mit Themen wie Regelkunde oder historischen Ereignissen beschäftigt, wird fortgesetzt.

Außerdem gibt es auch weiterhin sportliche Highlights bei Instagram und YouTube sowie vom Biathlon-Weltcup "Behind the scenes" in der Sportschau Instagram Story.

Prominente Expertise

Personell geht die ARD mit den beliebten Wintersport-Experten der vergangenen Saison ins Rennen: Sven Hannawald im Skispringen, Felix Neureuther für Ski alpin, Erik Lesser und Arnd Peiffer bei den Biathlon-Wettbewerben.