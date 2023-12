Snowboard in Cortina d’Ampezzo Hofmeister gewinnt auch zweites Saisonrennen Stand: 16.12.2023 19:18 Uhr

Snowboarderin Ramona Hofmeister bleibt in dieser Saison das Maß der Dinge. Beim Parallel-Riesenslalom in Cortina d’Ampezzo war sie erneut nicht zu schlagen.

Wie schon am Donnerstag in Carezza hat sich die dreimalige Weltcup-Gesamtsiegerin Ramona Hofmeister auch bei der zweiten Station in Italien durchgesetzt.

In Cortina d’Ampezzo siegte sie im Finale gegen die Lokalmatadorin Lucia Dalmasso und stand so zum 17. Mal in einem Einzelrennen ganz oben auf dem Podest. 15 ihrer Erfolge holte sie im Parallel-Riesenslalom. Sie fühle sich nach dem perfekten Saisonstart einfach " toll " und lobte im Siegerinterview die " perfekte Bedingungen " vor Ort.

Rang drei ging an die Österreicherin Sabine Schöffmann, die sich im kleinen Finale gegen Zuzana Madeova aus Tschechien durchsetzte.

Hochreiter und Loch im Achtelfinale raus

Melanie Hochreiter und Cheyenne Loch schieden bereits im Achtelfinale aus und wurde Elfte bzw. Zwölfte. Dabei lag Hochreiter gegen die Parallelslalom-Weltmeisterin Julie Zogg aus der Schweiz zunächst in Führung, verspielte im unteren Teil der Strecke aber den Viertelfinal-Einzug. Loch schied nach einem Fahrfehler in ihrem Achtelfinale vorzeitig aus.

DSV-Männer verpassen Achtelfinale

Die deutschen Alpin-Männer um Ole-Mikkel Prantl und Elias Huber verpassten in den Qualifikationsläufen einen Platz unter den besten 16 und damit die Teilnahme an den K.o.-Duellen. Stefan Baumeister wurde gar disqualifiziert.

Es siegte der Österreicher Benjamin Karl vor seinem Landsmann Andreas Prommegger und dem Italiener Roland Fischnaller.