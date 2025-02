Skispringen ÖSV-Adler Hayböck hört überraschend zum Saisonende auf Stand: 04.02.2025 13:52 Uhr

Nach den Bö-Brüdern kündigt der nächste Wintersportler überraschend seinen Rücktritt an. Der österreichische Skispringer Michael Hayböck wird seine Karriere nach dieser Saison beenden.

Er wolle "frohen Mutes die Karriere beenden" , erklärte der Silbermedaillengewinner von Sotschi am Dienstag (04.02.2025) auf einer Pressekonferenz. Der 33-Jährige war im Oktober erstmals Vater geworden und wolle "mehr Zeit für die Familie haben und mich auf Neues freuen."

Drei Mal auf dem Podium in dieser Saison

Der Schritt dürfte viele überraschen, zumal der Athlet aus Bischofshofen zuletzt starke Ergebnisse erzielt hat. Drei Mal stand er in dieser Saison schon auf dem Podium. Bei ihm habe sich "mehr und mehr das Bauchgefühl eingestellt, dass nach dieser Saison der perfekte Moment ist, um frohen Mutes die Karriere zu beenden" , sagte Hayböck.

Seinen größten Erfolg feierte der Routiniers bei den Olympischen Spielen 2014 in Sotschi. Damals gewann er beim Teamspringen mit Gregor Schlierenzauer, Thomas Morgenstern und Thomas Diethart Silber hinter Deutschland.

Insgesamt sprang Hayböck bei 26 Weltcup-Einzelentscheidungen aufs Podest, fünf Mal stand er ganz oben - darunter am 6. Januar 2015 das Finale der Vierschanzentournee in Bischofshofen. In der Gesamtwertung wurde er damals Zweiter hinter seinem Freund und Zimmerkollegen Stefan Kraft. "Natürlich hoffen wir, dass er dem Skispringen auf die eine oder andere Weise erhalten bleibt" , sagte Florian Liegl, Sportlicher Leiter für Skispringen und Nordische Kombination in Österreich.