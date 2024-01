Vierschanzentournee Innsbruck: Wellinger in der Qualifikation auf Platz 15 Stand: 02.01.2024 15:51 Uhr

Andreas Wellinger führt aktuell die Gesamtwertung der Vierschanzentournee an. Bei der Qualifikation ins Innsbruck bereitet ihm der Wind Probleme. Sein größter Konkurrent Ryoyu Kobayashi wird Dritter.

Andreas Wellinger ist bei der Qualifikation in Innsbruck, dem dritten Stopp der Vierschanzentournee, auf Platz 15 gelandet. Der Führende in der Gesamtwertung sprang bei schwierigen Bedingungen auf 119,5 Meter (107,80 Punkte) und lag mit 22,3 Punkte Abstand deutlich hinter dem Erstplatzierten Anze Lanisek (130,10).

Ryoyu Kobayashi, Wellingers ärgster Konkurrent im Kampf um den Gesamtsieg bei der Vierschanzentournee, landete mit 129 Metern (122,2 Punkte) auf Platz drei. Auch Karl Geiger (33.), Pius Paschke (35.), Philipp Raimund (20.) und Stephan Leyhe (30.) konnten sich für das Springen am Mittwoch qualifizieren.

Wellinger: "Es ist eine Lotterie"

"Das Wichtigste ist, dass das Q steht" , sagte Wellinger nach dem Springen am ARD-Mikrofon und fügte mit Blick auf die wechselhaften Bedingungen an: "Es ist eine Lotterie. Man kann einen Würfel nehmen und schauen: Hat man Glück? Hat man kein Glück? Zum Glück war es die Quali und nicht der Wettkampf. Hoffen wir, dass die Bedingungen morgen besser sind."

Trotz des deutlichen Abstands auf die Konkurrenz um den Gesamtsieg der Vierschanzentournee, war Wellinger nicht gänzlich enttäuscht von seiner Leistung. "Man kann relativ viel mitnehmen, ein Gefühl aufbauen für den Anlauf. Abdrucklänge, Sprung reinbringen - das war heute besser als das, was auf der Liste steht."

Vierschanzentournee: Enger Kampf um die Spitze

Wellinger liegt nach den ersten beiden Springen im Gesamtklassement der Vierschanzentournee 1,8 Punkte vor Kobayashi. Der Österreicher Stefan Kraft, als großer Favorit auf den Gesamtsieg gehandelt, liegt bereits 25,2 Punkte hinter Wellinger, könnte aber durchaus noch einmal angreifen. Auch dessen Landsmänner Manuel Fettner (-32,6 Punkte) und Jan Hörl (-34,2) machen sich bei den beiden ausstehenden Wettkämpfen in der Heimat Hoffnungen, in den Titelkampf noch einzugreifen. Lanisek, Tagessieger in Garmisch-Partenkirchen liegt ebenfalls in Schlagdistanz (-38,2).

Wellinger und Kobayashi bieten bislang allerdings noch wenig Angriffsfläche. Beim Springen in Oberstdorf holte sich der 28-jährige Ruhpoldinger den Tagessieg vor dem Japaner. Beim Neujahrsspringen landete Kobayashi auf dem zweiten Platz, direkt vor Wellinger. Kraft hat allerdings bewiesen, dass er die Schanze in Innsbruck beherrscht, wie kaum ein anderer, was er mit seinem zweiten Platz in der Qualifikation unterstrich (127,10).

Karl Geiger mit Problemen

Bei starken Böen und wechselhaften Bedingungen verlief auch für die anderen deutschen Starter die Qualifikation in Innsbruck erfolgreich. Das Starterfeld war von neun DSV-Springern in Garmisch-Partenkirchen nun wieder auf fünf geschrumpft, weshalb nur noch die Topspringer antraten.

Raimund sprang auf 122 Meter, bekam allerdings hohe Abzüge wegen starkem Gegenwind und wurde Zwanzigster. Der 23-jährige gab sich dennoch zufrieden: "Ich habe es sehr böig erwischt. An sich grundsolide" , sagte er im ZDF. Karl Geiger blieb die Schmach aus dem Vorjahr erspart, als er in Innsbruck an der Qualifikation scheiterte. Dennoch wird er mit seinem 33. Platz (92,80) nicht unbedingt zufrieden ein. Auch Pius Paschke (35. / 92,20) und Stephan Leyhe (30. / 95,90) machten die Bedingungen zu schaffen. Durch die Ergebnisse kommt es am Mittwoch zu einem DSV-Duell: Raimund trifft auf Leyhe.