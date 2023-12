Vierschanzentournee Wellinger-Wahnsinn - Deutscher Sieg in Oberstdorf Stand: 29.12.2023 20:05 Uhr

Die deutschen Skispringer haben beim Tournee-Start in Oberstdorf die Fans begeistert: Andreas Wellinger gewann vor Ryoyu Kobayashi aus Japan und Stefan Kraft aus Österreich.

Schon nach dem ersten Durchgang hatte Wellinger in Führung gelegen, als letzter Starter im Finale hielt er dann dem immensen Druck in überragender Art und Weise dem Druck stand.

Sein Satz auf 128 Meter war zwar nicht der weiteste, aber wegen der schwierigen Bedingungen und der herausragenden Haltungsnoten reichte es am Ende mit drei Punkten Vorsprung auf Kobayashi zum Sieg. Hinter Kraft flog der Slowene Lovro Kos auf Platz vier, zwei weitere Deutsche landeten in den Top Ten.

"Es war eine irre Leichtigkeit da"

Im Sportschau-Interview feierte Wellinger anschließend seinen Triumph: "Vor diesem Publikum zu gewinnen, ist unglaublich, das kann man mit Worten gar nicht beschreiben. Es macht mich nach den letzten Jahren einfach extrem stolz und gehört sicher zu den größten Momenten, die ich erlebt habe." Wellinger weiter: "Es ist unfassbar, ich bin megaglücklich. Es war eine irre Leichtigkeit da."

Der sonst so kritische Bundestrainer Stefan Horngacher schwärmte: "Das war makellos vom Andi, einfach toll. Und er hat das zum wichtigsten Zeitpunkt gezeigt."

Geiger fällt auf Platz sieben zurück

Karl Geiger hatte nach dem ersten Durchgang als Vierte noch ebenfalls das Podium anvisiert, doch im zweiten Durchgang ging für ihn nichts: Landung schon bei 122 Metern, am Ende musste er sich mit Rang sieben zufrieden geben.

Top-Leistung von Philipp Raimund

Einen großartigen Wettkampf lieferte Philipp Raimund ab. Im zweiten Durchgang landete er bei 135 Metern und sprang damit von Rang zehn noch auf den sechsten Platz nach vorn. Im Ersten freute er sich: "Einfach mega. Ausgerechnet hier mein bestes Karriereergebnis zu erzielen, besser geht es nicht."

Pius Paschke ging als Neunter ins Finale und haderte ein wenig mit dem fehlenden Aufwind, er durfte letztlich mit Rang elf aber auch durchaus zufrieden sein.

Leyhe vermasselt den zweiten Sprung

Stefan Leyhe hatte bei seinen beiden Sprüngen mit Rückenwind zu kämpfen, da die Obersdorfer Schanze ihm sowieso noch nie besonders lag, konnte er das auch nicht gut kompensieren. Nach Platz 15 im ersten Durchgang stürzte er im zweiten Durchgang schon bei 119 Metern ab und wurde am Ende noch auf Rang 24 durchgereicht.

Ammann begeistert - mit 42 Jahren

Eine beeindruckende Vorstellung lieferte zur Freude Fans in Obersdorf die Schweizer Legende Simon Ammann. Im für Skispringer fast schon biblischen Alter von 42 Jahren schaffte er nach 119 Metern im ersten Durchgang im Finale bei deutlich besseren Bedingungen einen Satz auf 134,5 Meter - und jubelte wie in seinen allerbesten Zeiten.

Klares Statement schon im ersten Durchgang

Im ersten Durchgang hatten alle fünf Deutschen ihre direkten Duelle gewonnen und sich unter den besten 15 eingereiht. Den deutlich weitesten Satz zelebrierte Andreas Wellinger mit 139,5 Metern, er lag damit vor Kobayashi, Kraft und Geiger.

Stefan Horngacher bezeichnete schon den ersten Sprung von Wellinger als "makellos" , bei den anderen sah er "noch das ein oder andere zu verbessern." Pius Paschke lag zu diesem Zeitpunkt auf Platz neun direkt gefolgt von Philipp Raimund, Stephan Leyhe war nach dem ersten Sprung 15.

Polen weiter in der kollektiven Krise

Mit Blick auf das Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen (14 Uhr, Live-Ticker bei sportschau.de) sowie die beiden Events in Innsbruck (3. Januar) und Bischofshofen (6. Januar) noch sehr viel mehr zu verbessern haben allerdings andere Nationen. So setzte sich die rätselhafte Kollektiv-Krise der Skisprungsnation Polen auch in Oberstdorf nahtlos fort. Seit Jahren etablierte Springer wie Dawid Kubacki und Piotr Zyla hüpften schon im ersten Durchgang auf für ihre Verhältnisse lächerliche Weiten von 112 und 113 Metern, immerhin gewannen sie damit aber noch ihre direkten Duelle.

Das war dem dreimalen Tournee-Champion Kamil Stoch mit seinen ebenfalls ganz mauen 117 Metern nicht vergönnt. Stoch unterlag dem Slowenen Lovro Kos deutlich und hatte wie alle seine Landsleute schon nach einem einzigen Sprung keine Chance mehr auf einen vorderen Rang in der Tournee-Wertung.

Auch Granerud schon am Ende

Noch schneller als das polnische Trio hatte der Gesamtsieger der Vorsaison wieder Bodenkontakt. Der norwegische Starspringer Halvor Egner Granerud landete bei für ihn unglaublichen 105 Metern und hatte entsprachend auch über die Lucky-Loser-Regel keine Chance mehr auf den zweiten Durchgang.

Stark aber von Granerud: Als die Jury das Springen wegen des anhaltenden Rückenwindes für mehrere Minuten unterbrochen hatte, ging er trotz seiner schweren Niederlage zu den Zuschauern und verteilte Autogrammkarten.