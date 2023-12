Skispringen in Lillehammer Starke DSV-Adler überzeugen in der Qualifikation von Lillehammer Stand: 01.12.2023 18:16 Uhr

Die deutschen Skispringer bleiben im Aufwind. Nach dem starken Auftakt in Ruka sind die DSV-Adler um Andreas Wellinger auch in der Qualifikation auf der Normalschanze von Lillehammer vorne mit dabei.

Die DSV-Adler sind in bestechender Form und machen auch für das Weltcup-Wochenende in Lillehammer Hoffnung auf Top-Platzierungen. In der Qualifikation von der Normalschanze am Freitag zeigten sie eine starke Leistung, Andreas Wellinger (139,6 Punkte) flog als bester Deutscher knapp hinter dem dominierenden Österreicher Stefan Kraft (141,1) auf Platz zwei.

DSV-Quintett schürt Hoffnungen

Dahinter folgten Philipp Raimund (133,7), Stephan Leyhe (132,5) und Pius Paschke (131,7) auf den Rängen vier bis sechs, Karl Geiger (130,2) bestätigte als Siebter ebenfalls seinen Aufwärtstrend. Für das Springen am Samstag (ab 16.10 Uhr) bestehen große Hoffnungen auf weitere Podestplätze. Einzig Martin Hamann (121,3) landete mit Rang 22 etwas weiter hinten.

Können die deutschen Springer an Ruka anknüpfen?

Mit Paschke, Wellinger und Leyhe sind nach den ersten beiden Springen von Ruka drei Deutsche in den Top 5 der Weltcup-Gesamtwertung, die der Österreicher Kraft anführt. Das DSV-Team kann in seiner jetzigen Verfassung sogar auf den sechsmaligen Weltmeister Markus Eisenbichler verzichten, der auch für Lillehammer nicht für den Weltcup-Kader nominiert wurde.

In Qualifikation machten, wie bereits in Ruka, auch die Österreicher wieder einen starken Eindruck. Am Freitag kamen neun der zehn Ahleten in den Top 10 entweder aus Deutschland oder aus Österreich.

Neue Schanze(n), neue Herausforderung

Dass die DSV-Springer in Lillehammer einfach so an ihre Leistung aus Ruka anknüpfen, war nicht automatisch gegeben. " Beide Schanzen weisen ein komplett anderes Profil auf, als die Anlage in Ruka ", so DSV-Trainer Stefan Horngacher über die Olympia-Schanzen von 1994. Wellinger pflichtete seinem Bundestrainer bei: " Die Umstellung ist eine Herausforderung. Ich bin gespannt, wie wir diese meistern und was dann dabei herauskommt. "

Das Aufgebot der deutschen Skispringer in Lillehammer

Karl Geiger (SC Oberstdorf), Martin Hamann (SG Nickelhütte Aue), Stephan Leyhe (SC Willingen), Pius Paschke (WSV Kiefersfelden), Philipp Raimund (SC Oberstdorf), Andreas Wellinger (SC Ruhpolding)