Nur Kobayashi schlägt Norweger in Klingenthal

Bei schwierigen Verhältnissen hat sich Ryoyu Kobayashi beim Weltcup in Klingenthal den zweiten Sieg in dieser Saison gesichert. Hinter dem Japaner dominierte ein norwegisches Quintett. Die deutschen Springer hatten sichtlich mit ihrem Material zu kämpfen und konnten nicht in den Titelkampf eingreifen.