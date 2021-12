Die Frage war: Wer kommt besser mit dem Wind zurecht?

Der erste Durchgang war zuvor geprägt von schwierigen Windverhältnissen, weil die teils zu stark und wechselhaft waren, musste der Wettbewerb auch zeitweise unterbrochen werden. Die Favoritinnen kamen mit den Bedingungen jedoch am besten klar - und die derzeitige Topspringerin am besten.

Kramer, die die vergangenen beiden Springen in Lillehammer und Klingenthal auf der Großschanze schon gewinnen konnte, landete mit 137 Metern den weitesten Flug, bekam 132,4 Punkte. Opseth, die ihr mit nur 2,6 Punkten Rückstand im vergangenen Wettbewerb noch einen Kampf um den Sieg geliefert hatte, sprang mit 130 Metern wieder stark, hatte als Zweite diesmal aber schon 13,1 Zähler Rückstand.

Mit einem guten Sprung bei Seitenwind meldete sich auch Althaus wieder in der Spitzengruppe zurück. Mit 129,5 Metern sprang sie auf Rang drei mit 1,2 Punkten Rückstand auf Opseth. Einen Tag zuvor hatte es für Althaus nur für einen siebten Platz gereicht.

Althaus freut sich auf die nächste Normalschanze

Obwohl es für die beste deutsche Skispringerin diesmal auf der Großschanze wieder besser lief, dürfte sie sich auf den nächsten Wettbewerb bereits freuen. Am 17. Dezember (Qualifikation am 16.12.2021) geht es für die Athletinnen in Ramsau am Dachstein auf der Normalschanze weiter. In Lillehammer konnte Althaus auf einer solchen zuletzt gewinnen.

sho | Stand: 11.12.2021, 12:35