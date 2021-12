Geiger und Eisenbichler gleichauf

Karl Geiger mit Sprüngen auf 132 und 135 Metern und Markus Eisenbichler (132,5/137) kamen als beste Deutsche auf den geteilten vierten Platz. Direkt dahinter sorgte Andreas Wellinger (130/139) mit Platz sechs für seine beste Leistung seit knapp drei Jahren und bestätigte seinen Aufschwung. Pius Paschke (131/135), Constantin Schmid (129/132) und Stephan Leyhe (134/126,5) rundeten das insgesamt gute deutsche Mannschaftsergebnis mit den Plätzen 11., 13., und 21 ab.

Wellinger mit "Bombenergebnis"

Vor allem Wellinger holte sich für seinen Auftritt durchweg Lob ab. " Dass es jetzt wieder mit ihm bergauf geht, ist wirklich cool ", freute sich Paschke im Sportschau-Interview. Eisenbichler attestierte dem Olympiasieger von 2018 ein " Bombenergebnis " und Geiger freute sich über den insgesamt guten mannschaftlichen Auftritt. " Darauf können wir aufbauen ", so der Gesamtweltcup-Führende.

Drei DSV -Springer nach erstem Durchgang in Top Ten

Skispringer Karl Geiger in Klingenthal

Bei schwierigen Windverhältnissen bestätigten die deutschen Springer im ersten Durchgang ihr gutes Abschneiden nach der Qualifikation am Freitag. Mit Eisenbichler, Geiger und Leyhe sprangen gleich drei DSV -Adler über die 130-Meter-Marke und sicherten sich vor dem Finale einen Platz unter den besten zehn. Auch Wellinger, Schmid und Paschke erreichten den zweiten Durchgang ohne große Mühe.

Kraft und Fettner setzen Ausrufezeichen

Die Chancen auf den Sieg schwanden allerdings mit dem Auftritt zweier Österreicher früh. Zunächst sorgte Manuel Fettner mit einem Satz auf 135,5 Meter für ein Ausrufezeichen, ehe sich Ex-Weltmeister Stefan Kraft mit 138 Metern die Pole-Position sicherte. Ryoyu Kobayashi, der sich nach seiner Corona-Pause bereits bei der Qualifikation in blendender Verfassung gezeigt hatte, landete im ersten Durchgang auf Rang drei.

Wellinger bestätigt gute Form

Im Finale setzte sich zunächst Wellinger mit einem Fabel-Sprung von 139 Metern an die Spitze. " Es macht mega Spaß. Die Sprünge heute waren genau das Richtige. Dass ich vorne wieder mitspringen kann, macht mich extrem glücklich. Das ist ein saugutes Gefühl ", sagte Wellinger mit einem breiten Grinsen nach dem Wettkampf. Es schien, als hätten sich die deutschen Athleten ihre besten Sprünge extra aufbewahrt, denn auch Paschke und Schmid sorgten mit guten Sprüngen für ein zwischenzeitlich rein deutsches Podest.

Kraft bleibt vorne

Erst Geiger und Eisenbichler lösten ihren Teamkollegen Wellinger mit Sprüngen auf 135 und 137 Meter wieder ab. Stoch und Granerud enterten kurz darauf die Spitzenplätze, ehe Kraft als letzter Springer seinen ersten Weltcup-Sieg in dieser Saison perfekt machte. Fettner fiel nach seinem tollen ersten Durchgang noch auf den 16. Platz zurück, Ruka-Sieger Kobayashi belegte am Ende den siebten Rang.

" Der zweite Durchgang war schon deutlich besser, auch wenn es noch ein bisshen ruppig in der Luft war ", resümierte Geiger nach dem Wettkampf. " Es war ein brutal enge Nummer, wenn man sich die Top Ten anschaut. Gemeinsam Vierter mit Markus (Eisenbichler, Anm. d. Red.) ist schon cool, auf dem Podest wäre es aber natürlich noch besser. " Auch Bundestrainer Stefan Horngacher zeigte sich mit dem Auftritt seiner Schützlinge " sehr zufrieden " und versprach: " Morgen werden wir das Podest erneut angreifen ".

Geiger behält Gelbes Trikot

Das Gelbe Trikot des Gesamtweltcup-Führenden bleibt weiter in der Hand von Geiger, da mit Ruka-Sieger Anze Lanisek sein ärgster Verfolger patzte. Der Slowene wurde nach Sprüngen auf 126,5 und 130 Meter nur 20. Nach dem sechsten Einzelspringen führt Geiger nun mit 405 Punkten vor Kraft (306) und Eisenbichler (287). Das zweite Einzelspringen in Klingenthal steigt am Sonntag ab 16 Uhr live in der ARD-Sportschau.

Jonas Schlott | Stand: 11.12.2021, 17:47