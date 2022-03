Skispringen | Raw Air

Fast ein Jahr nach Horrorsturz - Tande gewinnt sensationell in Oslo

Stand: 06.03.2022, 17:38 Uhr

Daniel Andre Tande hat erstmals nach seinem schlimmen Sturz vor einem Jahr in Planica einen Weltcup gewonnen. Karl Geiger ging mit Sieghoffnungen in den Wettkampf am Sonntag (06.02.2022), scheiterte aber an einem schwachen zweiten Sprung.