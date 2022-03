Wintersport | Skispringen

Zweiter Platz in Oslo - Eisenbichler fehlen 1,6 Punkte zum Sieg

Stand: 05.03.2022, 18:46 Uhr

Markus Eisenbichler ist knapp an seinem zweiten Weltcuperfolg in dieser Saison vorbeigesprungen. Olympiasieger Marius Lindvik schob sich am Samstag (05.03.2022) noch vor ihn.