Skispringen in Wisla DSV-Skiadler können Höhenflug fortsetzen Stand: 05.12.2024 14:43 Uhr

Die DSV-Skiadler gehen das Weltcup-Wochenende in Wisla mit drei Siegen im Gepäck und viel Selbstvertrauen an. Besonders Andreas Wellinger hat gute Erinnerungen an die Schanze.

Vier Einzel-Wettbewerbe, drei Siege: Besser hätte es für die deutschen Skispringer in den ersten beiden Weltcup-Stationen in Lillehammer und Kuusamo nicht laufen können. DSV-Ass Pius Paschke sahnte in Finnland zum zweiten Mal in der noch jungen Saison ab. Teamkollege Andreas Wellinger freute sich am vergangenen Wochenende über den ersten Erfolg und Karl Geiger beendete als Dritter seine einjährige Podestflaute.

Das Selbstvertrauen ist für die Wettbewerbe im polnischen Wisla also schon gut aufgetankt. Wellinger hat zudem gute Erinnerungen an den letzten Auftritt und der Schanze in Wisla, deshalb ist es für ihn "immer wieder eine Reise wert. Vor allem, nachdem ich im vergangenen Jahr mit einem wirklich sehr guten Sprung einen neuen Schanzenrekord aufgestellt habe". Auch dieses Mal soll es für den 29-Jährige weit nach vorne gehen. "Ich hoffe, an meine Leistungen in Kuusamo anschließen und weite Sprünge abliefern zu können." Auch Paschke freut sich auf die Stimmung und "auf die Schanze in Wisla, von der ich schon vor dem Umbau sehr gerne gesprungen bin. Jetzt nach dem Umbau gefällt sie mir noch besser".

Das Wisla-Aufgebot:

Karl Geiger (SC Oberstdorf), Markus Eisenbichler (TSV Siegsdorf, Stephan Leyhe (SC Willingen), Pius Paschke (WSV Kiefersfelden), Philipp Raimund (SC Oberstdorf), Adrian Tittel (SG Nickelhütte Aue) und Andreas Wellinger (SC Ruhpolding).